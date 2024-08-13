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«Швабе» на форуме «Армия-2024» представляет оптико-электронную аппаратуру для космоса «КубРиК»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» холдинг «Швабе» представил уникальные разработки, включая оптико-электронную аппаратуру для космоса «КубРиК». Экспозиция также включает современные медицинские приборы и системы безопасности.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» холдинг «Швабе», входящий в состав Госкорпорации Ростех, демонстрирует около 80 образцов современного оборудования. Среди них особое внимание привлекает оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования Земли «КубРиК», предназначенная для малогабаритных космических аппаратов формата CubeSat. Это событие подчеркивает стремление России к развитию высоких технологий и укреплению позиций в космической отрасли.

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На стендах холдинга «Швабе» представлены как новейшие разработки, так и проверенные временем образцы техники. Прототип «КубРиК» позволяет получать детализированные снимки поверхности Земли, что особенно полезно для сельского хозяйства, мониторинга чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды. Разработка выделяется своей доступной ценой благодаря автономности производства, что делает её конкурентоспособной на рынке.

Кроме того, на форуме демонстрируется вертолетная станция для предупреждения о ракетных атаках и тепловизионная система «Взгляд», способная обнаруживать людей на расстоянии до 300 метров. Также представлены различные оптические прицелы, включая легкий и компактный призматический прицел P1×14L Brevis и модернизированный ПКУ-2М с продолжительным временем работы на одной батарейке.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин отметил, что продукция холдинга направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности. Разработки используются в разведывательных целях, а также для защиты транспортных систем и ключевых объектов инфраструктуры. Важным аспектом является также создание гражданской продукции в рамках импортозамещения.

Гражданская линейка включает в себя приборы для спортивной стрельбы, геодезии и медицины. Одним из ключевых экспонатов является лазерный микроскоп МИМ-Н, который обладает высоким разрешением и помогает специалистам отслеживать динамику онкологических заболеваний. Этот прибор позволяет анализировать эффективность лечения и получать точные данные о состоянии пациентов.

На стенде консорциума «Медицинская техника» также представлена ингаляционная анестезия МАИА-01, которая сочетает три функции: искусственную вентиляцию легких, подачу наркоза и мониторинг дыхательной смеси. Этот аппарат может контролировать жизненно важные параметры у пациентов разного возраста, включая детей.

В рамках деловой программы форума «Швабе» организует круглый стол, посвященный вопросам развития отечественного медицинского приборостроения, где будут обсуждены потребности здравоохранения, особенно в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями.

На выставке участвуют предприятия, включая Уральский оптико-механический завод, Красногорский завод, Государственный научный центр НПО «Орион» и другие. Участие в форуме подчеркивает важность сотрудничества между различными организациями в области высоких технологий и медицины, что способствует развитию отечественной промышленности и научных исследований.

#армия-2024 #космические технологии #швабе #медицинские приборы
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