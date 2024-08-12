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Исследователи Google выявили девять уязвимостей в графическом процессоре Adreno от Qualcomm
Несмотря на то, что Qualcomm уже выпустила обновления, пользователям следует оставаться внимательными.

В последние годы вопросы безопасности стали особенно актуальными в мире технологий. После выявления уязвимостей в процессорах Intel и AMD теперь пришла очередь графического процессора Adreno от Qualcomm. Исследователи Google обнаружили несколько критических уязвимостей, которые могут поставить под угрозу устройства на базе чипов Snapdragon.

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На этот раз внимание привлекли чипы Qualcomm, в частности их интегрированный графический процессор Adreno. Исследователи из Google сообщили о девяти уязвимостях, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к устройствам, использующим эти чипы.

Уязвимости связаны с драйверами графических процессоров, которые могут быть подвержены атакам со стороны ненадежных приложений. Это происходит потому, что такие приложения могут получить доступ к драйверам без дополнительных разрешений, что делает их легкой мишенью для хакеров. Сложность взаимодействия драйверов с операционной системой только усугубляет ситуацию, создавая дополнительные возможности для злоумышленников.

Сюань Син, менеджер Android Red Team в Google, отметил, что команда приняла решение сосредоточиться на драйверах графических процессоров из-за их уязвимости. Поскольку доступ к ним не требует специальных разрешений, это делает их привлекательными для атакующих. По его словам, "это очень важно, и я думаю, что это привлечет внимание многих злоумышленников".

Евгений Родионов, технический руководитель Android Red Team, добавил, что драйверы графического процессора имеют много подвижных частей и практически не имеют ограничений доступа. Это создает проблемы, так как любое приложение может попытаться взаимодействовать с ними. Сложность реализации драйверов также объясняет множество выявленных уязвимостей.

Qualcomm уже выпустила обновления для устранения этих уязвимостей, однако пользователям рекомендуется проявлять бдительность и следить за состоянием своих устройств. Важно понимать, что даже после исправлений потенциальные риски остаются, и злоумышленники могут продолжать искать новые способы атаки.

#qualcomm #уязвимость #adreno
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AMD не будет исправлять уязвимость в безопасности старых процессоров Ryzen и Threadripper
Исследователи из Google выявили более девяти уязвимостей в графическом процессоре Adreno от Qualcomm
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