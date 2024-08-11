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Новый китайский беспилотный транспортный самолет успешно прошел первые испытания
Сегодня в Сычуани успешно прошли первые летные испытания нового китайского беспилотного транспортного самолета.

Китай продолжает активно развивать технологии беспилотной авиации, стремясь занять лидирующие позиции в этой области. Сегодня утром в аэропорту Фэнмин в Цзыгуне, Сычуань, состоялись первые летные испытания нового крупномасштабного двухмоторного беспилотного транспортного самолета, которые прошли успешно, продемонстрировав высокую надежность и эффективность.

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Первые испытания нового беспилотного самолета длились около 20 минут. В ходе полета все системы функционировали без сбоев, что является важным показателем для дальнейших разработок. Данный дрон имеет размах крыльев 16,1 метра и высоту 4,6 метра, что делает его самым крупным беспилотным транспортным самолетом, разработанным в Китае. Объем грузового отсека составляет 12 кубических метров, а максимальная грузоподъемность достигает 2 тонн.

Уникальные характеристики этого беспилотника делают его подходящим для различных сценариев грузовых авиаперевозок. Он спроектирован с учетом легкости погрузки и разгрузки, что значительно упрощает процесс доставки. Высокая надежность и безопасность также являются ключевыми аспектами, которые обеспечивают уверенность в эксплуатации данного воздушного судна.

Кроме того, самолет оснащен системой с высоким уровнем ИИ, что позволяет ему адаптироваться к различным условиям и задачам. Это открывает новые горизонты для логистики на малых высотах, что особенно актуально в условиях растущего спроса на эффективные и экономичные грузовые перевозки.

#китай #авиация #беспилотник
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