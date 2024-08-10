Samsung Electronics America объявила об отзыве более 1,1 миллиона электрических духовок в США из-за опасности возгорания. Проблема связана с неисправными ручками, которые могут случайно активировать прибор.

Недавно компания Samsung Electronics America сделала важное заявление, касающееся безопасности своих электрических духовок. В связи с многочисленными инцидентами, связанными с возгоранием, было решено отозвать более 1,12 миллиона устройств, проданных в США с 2013 по 2024 год.

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Проблема, выявленная в духовых шкафах Samsung, заключается в неисправных передних ручках, которые могут быть случайно включены как людьми, так и домашними животными. По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC), такие случайные активации приводили к пожарам, из-за которых пострадали около 40 человек, включая 8, которым понадобилась медицинская помощь.

Согласно информации от CPSC, неисправные ручки связаны примерно с 250 случаями возгорания, из которых 18 привели к серьезным повреждениям имущества. Более того, в результате этих инцидентов сообщалось о 7 случаях гибели домашних животных, что подчеркивает серьезность ситуации.

Агентство отметило, что ручки на духовках Samsung особенно чувствительны и могут активироваться даже от легкого прикосновения. Это может произойти, если рядом с ними находятся предметы, или если их задевают дети или животные. Когда духовка включается без ведома владельца, риск возгорания возрастает многократно.

Samsung уже признала наличие проблемы и начала принимать меры для ее устранения. Компания предлагает владельцам проблемных духовок бесплатные замки и крышки для ручек, которые помогут предотвратить случайное включение. Для тех, у кого есть духовые шкафы с поддержкой Wi-Fi, Samsung внедрила функцию уведомления через приложение SmartThings. Это приложение будет предупреждать пользователей о том, когда духовка включена, что поможет избежать несчастных случаев.

Потребителям настоятельно рекомендуется проверить, попадает ли их духовой шкаф под отзыв, и предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности. В ожидании бесплатных замков и крышек CPSC советует соблюдать осторожность: не оставляйте детей и домашних животных рядом с ручками духовки, а также всегда проверяйте, выключена ли духовка перед тем, как уйти из дома или лечь спать. Кроме того, для предотвращения возгораний не следует оставлять легковоспламеняющиеся предметы на плите, когда духовка не используется.