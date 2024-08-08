23 августа на Gamescom пройдет мероприятие AMD, которое может стать площадкой для анонса новых графических процессоров Radeon. Интрига усиливается слухами о специальной видеокарте в стиле Warhammer 40,000 от ASUS.

С приближением крупнейшего игрового мероприятия Gamescom, которое пройдет в Германии, внимание фанатов и экспертов приковано к AMD. Компания анонсировала свое участие в событии 23 августа, и многие задаются вопросом, что именно она может представить. В прошлом году AMD удивила зрителей анонсом новых графических процессоров, и в этот раз ожидания не менее высоки.

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Gamescom — это не просто выставка, а настоящая мекка для любителей видеоигр, собирающая более 100 000 участников со всего мира. В этом году AMD обещает провести мероприятие, которое может стать поворотным моментом для поклонников графических решений компании. В прошлом году AMD представила две новые видеокарты: Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, и такая же волна ожиданий накрывает и предстоящий анонс.

На этот раз слухи вокруг AMD усиливаются благодаря недавнему сообщению от ASUS. Компания анонсировала создание специальной видеокарты ограниченного тиража, вдохновленной игрой Warhammer 40,000: Space Marine 2. Однако в официальном заявлении не уточняется, какой именно графический процессор будет использоваться в этой модели, что оставляет простор для спекуляций. Многие эксперты предполагают, что это может быть флагманская Radeon RX 7900 XTX, что добавляет интриги к предстоящему событию.

Проведение мероприятия AMD на Gamescom также может означать, что компания готовится сделать важные анонсы. Хотя слухи о новом поколении графических процессоров RDNA 4 предполагают, что его представление состоится на CES 2025, многие надеются, что AMD раскроет некоторые детали уже сейчас. Вполне возможно, что на мероприятии будут представлены не только новые видеокарты, но и обновления по процессорам Ryzen 9000, которые уже вышли на рынок.

В прошлом году AMD начала анонсировать свои планы за неделю до Gamescom, и многие ожидают, что в этом году компания повторит эту стратегию. Однако, несмотря на все ожидания, некоторые эксперты считают, что говорить о RDNA 4 пока рано. Тем не менее, на мероприятии могут быть затронуты другие важные темы, такие как новые партнерства с игровыми студиями и обновления технологии FSR, что сделает событие еще более значимым.

ASUS также планирует продемонстрировать свою уникальную видеокарту на стенде ROG, где один из участников сможет выиграть ее. Это добавляет дополнительный элемент в мероприятие, создавая атмосферу ожидания и волнения.