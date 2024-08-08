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MediaTek Dimensity 9400 с приростом производительности на 30% станет конкурентом Snapdragon 8 Gen 4
MediaTek готовится представить свой новый флагманский процессор Dimensity 9400, который обещает прирост производительности на 30% по сравнению с предшественником. Ожидается, что он станет серьезным конкурентом Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Компания MediaTek анонсировала выход своего нового процессора Dimensity 9400, который может изменить правила игры на рынке. С ожидаемым увеличением производительности и акцентом на энергоэффективность, Dimensity 9400 станет серьезным соперником для Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. В этом материале мы рассмотрим ключевые особенности нового чипа и его потенциал.

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По информации от Digital Chat Station, новый процессор MediaTek Dimensity 9400 обеспечит прирост производительности одного ядра на 30% по сравнению с предыдущей моделью Dimensity 9300. Это означает, что Dimensity 9400 может достичь потенциального балла около 2869 в тестах Geekbench 6.2, что очень близко к результату Snapdragon 8 Gen 4, который составляет 2884. Это впечатляющее улучшение стало возможным благодаря сотрудничеству MediaTek с Arm, в рамках которого было разработано новое ядро Cortex-X925 под кодовым названием Blackhawk.

Кроме того, Dimensity 9400 выделяется своей высокой энергоэффективностью. Утечки указывают на то, что новый процессор использует лишь 30% энергии, необходимой Snapdragon 8 Gen 3 для выполнения аналогичных задач. Это подчеркивает стратегию MediaTek, направленную на создание мощных, но при этом экономичных решений для мобильных устройств.

Важно отметить, что Dimensity 9300 имел дизайн с полной производительностью, и такая стратегия, скорее всего, будет продолжена в 9400. Этот подход позволяет увеличить общую мощность, но может привести к проблемам с тепловым управлением. Тем не менее, высокая эффективность и использование более быстрых модулей памяти LPDDR5x 10,7 Гбит/с от Samsung могут помочь решить эти проблемы и сделать новый чип конкурентоспособным на рынке процессоров для смартфонов.

Также стоит упомянуть, что Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4 будут производиться на одном технологическом узле N3 компании TSMC, что уравняет шансы обоих чипов с точки зрения чистой мощности. Это создает интересную конкурентную среду, в которой оба процессора могут продемонстрировать свои сильные стороны.

Не стоит забывать и о Samsung с их новым Exynos 2500, который может стать настоящей «темной лошадкой» в этом поколении. По слухам, он будет использовать инновационную технологию GAAFET и интегрированный графический процессор на базе RDNA 3, что может сделать его серьезным соперником в мобильных играх.

Хотя акцент MediaTek на одноядерной производительности и эффективности обещает конкурентное предложение, окончательные результаты производительности станут известны только после тестирования в реальных условиях.

#процессоры #mediatek #snapdragon 8 gen 4 #dimensity 9400
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