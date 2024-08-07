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Антимонопольный процесс против Google раскрыл секреты контрактов с Apple и предложений Microsoft
В ходе антимонопольного процесса против Google раскрыты интересные детали, касающиеся его контрактов с Apple и предложений Microsoft. Эти события могут существенно изменить рынок поисковых систем.

Антимонопольное дело против Google, рассматриваемое Министерством юстиции США, вскрывает множество интересных и порой шокирующих фактов о том, как технологические гиганты взаимодействуют друг с другом и с рынком. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google платит Apple огромные суммы за статус поисковой системы по умолчанию, а Microsoft пытается использовать ситуацию в свою пользу, предлагая альтернативу в лице Bing. Эти события могут кардинально изменить ландшафт поисковых технологий и повлиять на будущее конкуренции в этой сфере.

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Судебные разбирательства, проходившие в последние недели, выявили множество деталей, касающихся финансовых соглашений между Google и Apple. По данным, представленным в суде, Google ежегодно выплачивает Apple значительные суммы для сохранения своего статуса поисковой системы по умолчанию в браузере Safari. В 2022 году эти выплаты составили около 20 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в 2020 году. Это подчеркивает, насколько важна эта сделка для обеих компаний.

Эдди Кью (Eddy Cue), старший вице-президент Apple, в ходе разбирательства отметил, что на рынке нет других значительных альтернатив Google. Он заявил, что Microsoft даже предложила установить Bing в Safari бесплатно, но это предложение не было принято. Судья Амит Мехта (Amit Mehta) подчеркнул, что это только подтверждает доминирующее положение Google на рынке, поскольку других вариантов для пользователей фактически не существует.

При этом стоит отметить, что качество поиска Bing на настольных компьютерах сопоставимо с Google, но на мобильных устройствах он уступает. Это также говорит о том, что Google смогла удержать свою монополию не только благодаря финансовым вливаниям, но и за счет качества своих услуг.

Судебное разбирательство также показало, что Google имеет контракты не только с Apple, но и с различными операторами мобильной связи и производителями устройств на базе Android, что делает его поисковой системой по умолчанию на большинстве мобильных устройств. Судья Мехта отметил, что компании из списка Fortune 500 практически не имеют выбора, кроме как работать с Google, что также подтверждает его доминирование.

Контракт между Google и Apple был подписан в 2016 году и продлен до 2026 года с возможностью дальнейшего продления. В рамках этого соглашения Google обязалась выплачивать Apple определенный процент от своей прибыли, полученной от рекламы, что создает взаимовыгодные условия для обеих сторон. Однако это также ставит под сомнение возможность появления новых игроков на рынке.

В ходе разбирательства также обсуждались внутренние оценки обеих компаний, которые показывают, что Apple потребуется инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать конкурентоспособную поисковую систему. Эта информация подчеркивает, насколько сложно новым игрокам войти на рынок, где уже доминирует Google.

Интересно, что в ходе судебного процесса судья Мехта разделил поисковые системы на общие и специализированные. Он отметил, что такие платформы, как TikTok и Amazon, не являются конкурентами Google, поскольку они не индексируют весь интернет. Это значит, что, несмотря на популярность социальных сетей, они не могут заменить традиционные поисковые системы.

Судья также высказал мнение, что искусственный интеллект может изменить рынок поиска, но в ближайшее время этого не произойдет. Он отметил, что для качественного поиска все еще необходимы традиционные методы, такие как индексация и ранжирование. Это подчеркивает, что даже с развитием технологий Google остается в сильной позиции благодаря своей инфраструктуре.

В заключение, судья Мехта акцентировал внимание на том, что Google может изменять свои продукты без опасения потерять пользователей, что свидетельствует о наличии монопольной власти. Это поднимает важные вопросы о том, как антимонопольное законодательство должно реагировать на современные реалии рынка, где одни компании могут контролировать целые сегменты индустрии.

Дополнительную информацию об этом нашумевшем процессе вы можете узнать, прочитав наш материал «Суд признал Google монополистом: важное антимонопольное решение в США».

#apple #microsoft #google #судебное разбирательство #bing #антимонопольное законодательство
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