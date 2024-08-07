Американский суд признал Google монополистом в сфере поисковых услуг, что может серьезно изменить рынок технологий. Это решение стало результатом длительного антимонопольного разбирательства, инициированного правительством США и несколькими штатами.

Недавнее решение американского суда стало важным событием в мире технологий, так как оно касается одного из крупнейших игроков на рынке — компании Google. Судья Амит Мехта (Amit Mehta) вынес вердикт, подтверждающий, что Google использует свои эксклюзивные соглашения для поддержания монополии на поисковых услугах и текстовой рекламе. Это дело может стать поворотным моментом в регулировании крупных технологических компаний.

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В понедельник судья Амит Мехта вынес знаковое решение, заявив, что Google удерживает монополию на поисковые услуги, используя различные соглашения о распространении. Он отметил, что компания фактически стала «стандартным» выбором для пользователей, что создает значительные препятствия для конкурентов. Судья подчеркнул, что Google имеет «важное, по большей части невидимое преимущество» за счет своего статуса по умолчанию на многих устройствах.

Антимонопольный процесс, в котором против Google выступили прокуроры США и представители почти дюжины штатов, завершился в мае. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал это решение «исторической победой для американского народа», подчеркнув, что ни одна компания не должна находиться выше закона, независимо от ее размера и влияния.

Несмотря на это, Google уже объявила о намерении обжаловать решение. Кент Уокер, президент компании по глобальным вопросам, отметил, что судья признал Google самой качественной поисковой системой на рынке, особенно на мобильных устройствах. Он добавил, что компания сосредоточится на разработке продуктов, которые будут полезны пользователям, несмотря на текущие юридические проблемы.

Интересно, что судья Мехта в своем постановлении указал, что действия Google не привели к «антиконкурентным последствиям», что может быть хорошим знаком для компании. Однако эксперты предостерегают, что возможные меры, такие как принудительная продажа поискового бизнеса, могут существенно повлиять на доходы материнской компании Google — Alphabet.

Аналитик Эвелин Митчелл-Вольф (Evelyn Mitchell-Wolf) отметила, что поражение Google в этом антимонопольном разбирательстве может стать серьезным событием для всей отрасли. Она подчеркнула, что любые ограничения на заключение эксклюзивных сделок могут ослабить позиции Google на рынке. Кроме того, конкуренция со стороны таких компаний, как Microsoft, может усилиться, учитывая текущие изменения в поисковых технологиях, включая использование генеративного искусственного интеллекта.

Генеральный директор Палаты прогресса Адам Ковачевич (Adam Kovacevich) также отметил, что главным выгодополучателем от решения суда станет Microsoft, которая может воспользоваться ослаблением позиций Google для улучшения своей поисковой платформы Bing.

Это дело стало первым крупным антимонопольным разбирательством против технологической компании в США за более чем два десятилетия, с момента, когда Microsoft столкнулась с подобными обвинениями. Судебные слушания проходили несколько месяцев, и на них выступали высокопоставленные руководители Google, включая генерального директора Сундара Пичаи (Sundar Pichai). Основные доводы правительства заключались в том, что Google выплачивает крупные суммы другим компаниям, таким как Apple, для сохранения своего статуса по умолчанию на различных устройствах.