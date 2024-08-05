28 августа в Австралии состоится дебют нового электрического внедорожника Smart Phantom #5, который станет первым в мире большим серийным автомобилем с интегрированной ИИ системой от ByteDance. Этот роскошный пятиместный автомобиль обещает изменить представление о современных внедорожниках.

С каждым годом рынок электрических автомобилей становится все более разнообразным, и новые технологии играют ключевую роль в этой трансформации. Вскоре появится Smart Phantom #5, который обещает стать не только первым «большим пятиместным» электрическим внедорожником, но и внедрить передовые технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что его дебют 28 августа в Австралии привлечет внимание автолюбителей и экспертов по всему миру.

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Smart Phantom #5 — это новая модель от бренда Smart, которая выделяется среди других внедорожников своими размерами и технологическими новшествами. Автомобиль имеет габариты 4705x1920x1705 мм и колесную базу в 2900 мм, что делает его самым крупным представителем марки. Эта модель не только роскошная, но и полностью электрическая, что подчеркивает стремление компании к экологически чистым технологиям.

Одной из ключевых особенностей Smart #5 является его оснащение AI системой Doubao от ByteDance, что делает его первым серийным автомобилем с такой технологией. Эта система интегрирована в новую автомобильную платформу Smart OS 2.0, что обещает улучшить взаимодействие водителя с автомобилем и повысить уровень комфорта. AI Doubao будет использовать продвинутые алгоритмы для анализа данных и оптимизации работы различных систем автомобиля, что открывает новые возможности для пользователей.

Smart #5 будет представлен в нескольких версиях, каждая из которых предлагает различные параметры производительности. Например, одна из версий будет оснащена двигателем мощностью 250 кВт и литий-железо-фосфатным аккумулятором, с максимальной скоростью 200 км/ч и снаряженной массой 2250 кг. Другие версии будут иметь более мощные двигатели, обеспечивая максимальную скорость до 210 км/ч. Это разнообразие позволяет потенциальным покупателям выбрать модель, которая лучше всего соответствует их потребностям.

Дизайн нового внедорожника в целом сохраняет концептуальные черты предыдущих моделей, но с некоторыми изменениями, которые делают его более привлекательным и современным. Также будет предложена версия BRABUS Performance, что подчеркивает стремление компании к производству высококачественных и производительных автомобилей.

Кроме того, Smart #5 будет доступен как в заднеприводной, так и в полноприводной конфигурации, что позволяет водителям выбирать подходящий вариант в зависимости от условий эксплуатации. Это делает автомобиль универсальным и подходящим для различных дорожных условий.

Согласно официальным заявлениям, новый Smart Phantom #5 прошел все необходимые проверки и уже зарегистрирован в Министерстве промышленности и информационных технологий. Это свидетельствует о готовности компании к запуску серийного производства и выходу на рынок.

С появлением Smart #5 бренд Smart делает шаг в сторону расширения своего модельного ряда и внедрения новых технологий.