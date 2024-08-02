Канал GamersNexus заявил, что Intel ведет себя «невероятно скользко» в свете проблем с процессорами 13-го и 14-го поколений. Готовится многоэтапное расследование, которое раскроет детали текущей ситуации с чипами.

В мире технологий каждый шаг крупных компаний внимательно отслеживается, и недавние события вокруг Intel привлекли особое внимание. Известный канал GamersNexus, специализирующийся на анализе аппаратного обеспечения, заявил, что компания ведет себя «невероятно скользко» в отношении серьезных проблем с ее процессорами. Это заявление стало предвестником многоэтапного расследования, которое обещает раскрыть всю правду о неисправных чипах.

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GamersNexus, известный своими глубокими анализами и тестами, обратил внимание на проблемы, связанные с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений. Обозреватели отметили, что ситуация с этими чипами становится все более критичной, и компания не смогла предложить эффективное решение. В частности, было подтверждено, что любой ущерб, вызванный неисправностями, является необратимым.

Согласно информации, повреждения происходят из-за повышенного напряжения, но Intel также исследует другие возможные причины выхода чипов из строя. В прошлом году была устранена проблема окисления, которая могла повлиять на качество некоторых процессоров. Однако, несмотря на выявленные недостатки, Intel продолжает продавать затронутые чипы и не планирует отзывать их с рынка.

Компания уверяет, что в августе выпустит обновления для микрокода и BIOS, которые должны помочь предотвратить дальнейшие проблемы. Тем не менее, клиенты, столкнувшиеся с неисправными процессорами, получат возможность заменить свои устройства, хотя это не решает проблемы с уже проданными чипами.

В свете этих событий GamersNexus подготовил многочастный отчет, который, как ожидается, углубится в детали ситуации с процессорами Intel и их производственными проблемами. Это расследование может оказать значительное влияние на репутацию компании, которая уже испытывает трудности из-за снижения выручки и стоимости акций (о чем мы писали ранее в нашем блоге Global Chronicles).