Intel объявила о планах сократить тысячи рабочих мест, стремясь снизить расходы и восстановить свои позиции на рынке полупроводников. Эти меры принимаются в условиях падения прибыли и потери доли рынка, что вынуждает компанию пересмотреть свои финансовые стратегии.

В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников компания Intel сталкивается с серьезными вызовами, которые вынуждают ее принимать трудные решения. С недавним падением прибыли и утратой доли рынка, Intel объявила о намерении сократить тысячи рабочих мест, чтобы оптимизировать свои расходы и финансировать новые инициативы по восстановлению.

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По данным источников, знакомых с ситуацией, Intel может объявить о сокращении рабочего штата уже на этой неделе. Это решение стало следствием значительного падения прибыли и кризиса, связанного с устареванием процессоров Core 13-го и 14-го поколений. В настоящее время в компании работает около 110 000 сотрудников по всему миру, и такие масштабные сокращения могут существенно изменить кадровый ландшафт.

Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, активно инвестирует в исследования и разработки, надеясь улучшить внутренние технологии компании. Однако конкуренция со стороны AMD, которая успешно завоевала долю в сегментах потребительских и серверных процессоров, заставляет Intel действовать более решительно. AMD смогла не только догнать Intel, но и занять значительные позиции на рынке, что подчеркивает необходимость для Intel адаптироваться к новым условиям.

Сокращение штата является продолжением курса, начатого в 2023 году, когда Intel уже сократила свой коллектив примерно на 5%. К концу прошлого года общее число сотрудников компании составило около 124 800 человек. В рамках новой стратегии Intel рассчитывает сэкономить около 10 миллиардов долларов к 2025 году, что должно помочь компании восстановить финансовую стабильность.

В то же время Intel готовится к запуску новых настольных процессоров Core Ultra 200 серии «Arrow Lake-S», которые должны составить конкуренцию процессорам AMD Ryzen 9000 серии «Granite Ridge». Эти новые технологии, ориентированные на производительность, должны помочь Intel вернуть утраченные позиции на рынке. Также ожидается запуск процессоров Core Ultra 200V серии «Lunar Lake» для мобильных устройств, который запланирован на 3 сентября. Эти процессоры должны будут конкурировать с новыми гибридными процессорами AMD Ryzen AI 300 серии «Strix Point».