AMD опубликовала отчет о доходах за второй квартал 2024 года, в котором сообщается о значительном падении выручки от игрового бизнеса на 59%. Несмотря на успешные результаты в других сегментах, снижение продаж графических процессоров Radeon и чипов для консолей стало серьезным вызовом для компании.

Компания AMD продолжает оставаться ключевым игроком на рынке полупроводников, однако недавние финансовые итоги показали, что ее игровая дивизия столкнулась с серьезными трудностями. В то время как общая прибыль компании выросла, доходы от игрового сегмента резко упали, что вызывает вопросы о будущем этой важной области бизнеса. В условиях жесткой конкуренции с NVIDIA и изменениями на рынке консолей, AMD необходимо пересмотреть свои стратегии, чтобы восстановить позиции.

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В отчете о доходах за второй квартал 2024 года AMD сообщила о том, что выручка от игрового сегмента снизилась на впечатляющие 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот спад охватывает как продажи графических процессоров Radeon, так и поставки специализированных чипов для консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5, которые производятся на мощностях TSMC.

Снижение доходов от игр совпало с недавними результатами Microsoft, которая также сообщила о падении продаж Xbox на 42%. Это падение, в свою очередь, негативно повлияло на выручку AMD, так как компания зависит от поставок чипов для этих консолей. В условиях, когда конкуренция на рынке графических процессоров становится все более жесткой, AMD сталкивается с серьезными вызовами, особенно в свете доминирования NVIDIA с ее популярными графическими процессорами серии GeForce RTX 40 и предстоящими новинками RTX 50.

Несмотря на трудности в игровом сегменте, AMD смогла продемонстрировать выдающиеся результаты в других областях. Рекордные доходы от сегмента центров обработки данных составили 2,8 миллиарда долларов, что на 115% больше по сравнению с прошлым годом. Основным фактором роста стали сильные продажи графических процессоров AMD Instinct и процессоров EPYC 4-го поколения, что свидетельствует о растущем спросе на вычислительные мощности в области искусственного интеллекта и облачных технологий.

В то же время, выручка клиентского сегмента, который включает в себя процессоры Ryzen, составила 1,5 миллиарда долларов, увеличившись на 49% в годовом исчислении. Это также указывает на успешное позиционирование AMD на рынке настольных и мобильных процессоров, что может помочь компании компенсировать потери в игровом сегменте.

Однако, несмотря на позитивные результаты в других сегментах, падение доходов от игр вызывает беспокойство. Выручка игрового сегмента составила всего 648 миллионов долларов, что на 30% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Это снижение в основном связано с уменьшением поставок предзаказных товаров, что подчеркивает необходимость пересмотра стратегии компании в области игр.

Председатель и генеральный директор AMD, д-р Лиза Су, отметила, что компания продолжает видеть возможности для роста, особенно в сегменте искусственного интеллекта. Она подчеркнула, что AMD готова воспользоваться растущим спросом на вычислительные мощности, что может помочь в будущем укрепить позиции компании на рынке.