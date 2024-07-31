Новое исследование Университета Джорджа Вашингтона выявило, что значительная часть какао-продуктов в США содержит тяжелые металлы, превышающие безопасные уровни. Особенно настораживает, что даже в органических продуктах концентрация свинца и кадмия оказалась выше, чем в неорганических.

В последние годы потребление шоколада и других какао-продуктов стало неотъемлемой частью рациона многих людей. Однако новое исследование под руководством Университета Джорджа Вашингтона ставит под сомнение безопасность этих популярных лакомств.

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Исследование, которое проводилось на протяжении восьми лет, охватило 72 различных какао-продукта, включая темный шоколад. В ходе анализа ученые проверяли содержание свинца, кадмия и мышьяка — тяжелых металлов, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Как показали результаты, 43% образцов превышали максимально допустимые уровни свинца, а в 35% продуктов уровень кадмия также оказался выше нормы. Хотя мышьяк не был обнаружен в опасных концентрациях, результаты исследования вызывают обоснованные опасения.

Одним из наиболее шокирующих фактов стало то, что в органических продуктах были зафиксированы более высокие уровни свинца и кадмия по сравнению с неорганическими. Это ставит под сомнение представление о том, что органические продукты всегда безопаснее. Руководитель исследования, Ли Фрейм, подчеркнул важность умеренности в потреблении шоколада и других продуктов, содержащих тяжелые металлы, таких как крупная рыба и немытый коричневый рис.

Исследование также обращает внимание на то, что даже если для среднестатистического потребителя одна порция таких какао-продуктов может не представлять серьезного риска, регулярное употребление или сочетание с другими источниками тяжелых металлов может привести к превышению предельно допустимого уровня.

Ученые отметили, что источниками свинца могут быть продукты животного происхождения, которые накапливают тяжелые металлы, а также травяные добавки, выращенные на загрязненной почве или импортированные из стран с менее строгими стандартами. Кадмий, в свою очередь, может содержаться в некоторых морских водорослях, таких как водоросли Хидзики.

Потребители должны быть осведомлены о потенциальных рисках, особенно когда речь идет о какао-продуктах с маркировкой "органический". Несмотря на то что темный шоколад часто считается полезным для здоровья, включая положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и когнитивные функции, важно помнить о рисках, связанных с тяжелыми металлами.

Исследование «Многолетний анализ содержания тяжелых металлов в 72 видах темного шоколада и какао-продуктов в США» было опубликовано 31 июля 2024 года в журнале Frontiers in Nutrition.