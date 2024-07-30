NVIDIA анонсировала новую технологию Real-Time Neural Appearance Models, которая обещает изменить подход к игровой графике и рендерингу. Эта инновация позволяет создавать более реалистичные материалы и текстуры, значительно увеличивая производительность и качество визуальных эффектов в реальном времени.

В последние десятилетия игровая графика достигла невероятных высот, и теперь мы находимся на пороге новой революции. NVIDIA, известная своими прорывными технологиями, представила на конференции SIGGRAPH 2024 свою новую разработку — Real-Time Neural Appearance Models. Эта система направлена на то, чтобы сделать игровые миры еще более реалистичными, улучшая визуальные эффекты и производительность. В условиях растущих требований к графике, такая инновация может стать важным шагом вперед в индустрии видеоигр.

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На SIGGRAPH 2024 NVIDIA продемонстрировала свою новейшую технологию, которая обещает преобразить рендеринг в реальном времени. Real-Time Neural Appearance Models представляют собой комплексную систему нейронных материалов, позволяющую визуализировать объекты с кинематографическим качеством. Эта технология значительно улучшает производительность затенения по сравнению с традиционными методами рендеринга, что означает, что игровые объекты будут выглядеть более детализированными и реалистичными, чем когда-либо прежде.

Одним из впечатляющих примеров, представленных на выставке, стал простой керамический чайник, который демонстрировал металлические свойства и даже отпечатки пальцев. NVIDIA отметила, что нейронная модель точно воспроизводит детали материала, включая несовершенную глазурь и пыль. Это позволяет достичь уровня детализации, который ранее был недоступен в реальном времени, и при этом использовать значительно меньше вычислительных ресурсов.





Технология работает в связке с трассировкой пути NVIDIA и использует ядра Tensor, что позволяет существенно увеличить производительность. Интересно, что результаты тестирования показали, что новые модели могут работать эффективно даже на старом оборудовании, таком как GeForce RTX 2080 Ti. Это открывает новые возможности для разработчиков игр, позволяя им создавать более сложные сцены без значительного увеличения времени рендеринга.

Одним из ключевых преимуществ Real-Time Neural Appearance Models является то, что производительность остается стабильной, даже если количество материалов в сцене увеличивается. NVIDIA утверждает, что новая технология может обеспечить прирост производительности до 24 раз быстрее, чем традиционные многослойные шейдеры. Это может стать аналогом DLSS в мире рендеринга, где ИИ играет центральную роль в создании графики.

Внедрение нейронных сетей в процесс рендеринга — это не только интересный эксперимент, но и важный шаг к будущему графики в реальном времени. NVIDIA подчеркивает, что эта технология не только улучшает визуальные эффекты, но и делает их доступными для более широкого круга разработчиков. Для тех, кто предпочитает не терять производительность из-за трассировки лучей, Real-Time Neural Appearance Models также подходит и более эффективна для создания «запеченных» свойств освещения и материалов «офлайн» для графики в реальном времени, работающей на низкопроизводительном оборудовании. Это также сэкономит время разработчикам игр.