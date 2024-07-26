В новом отчете Института Митчелла подчеркивается необходимость для США максимально использовать малые спутники для укрепления своих космических возможностей.

Современные военные конфликты все чаще выходят за пределы земной атмосферы, и космическое пространство становится ареной для новых стратегий и технологий. В условиях растущей конкуренции со стороны других держав, таких как Китай и Россия, в Соединенных Штатах считают, что они должны переосмыслить свои подходы к космическим операциям. Новый отчет Института Митчелла акцентирует внимание на важности малых спутников, которые могут значительно изменить динамику космических операций и обеспечить военное преимущество.

реклама

Согласно отчету, опубликованному 25 июля Институтом аэрокосмических исследований Митчелла, американские военные уже начали осознавать потенциал малых спутников, однако не используют их в полной мере. Программы, такие как Proliferated Warfighter Space Architecture, демонстрируют, как малые спутники могут эффективно отслеживать ракеты и обеспечивать связь. Тем не менее, Космические силы США еще не выделили достаточные ресурсы для их масштабного развертывания.

Отчет подчеркивает необходимость изменения устаревших парадигм, основанных на крупных спутниковых системах, которые требуют длительных сроков разработки и значительных финансовых вложений. Вместо этого предлагается гибридный подход, который объединяет малые и крупные спутники, что позволит более эффективно использовать доступные технологии.

Малые спутники, весом менее 1200 кг, становятся все более популярными благодаря своей низкой стоимости и быстроте производства. Их массовое развертывание обеспечивает устойчивость и избыточность в космических операциях, что критически важно для поддержания так называемого «космического превосходства». Это означает способность свободно действовать в космосе, одновременно лишая противников аналогичных возможностей.

Коммерческие компании, такие как SpaceX и Planet, уже продемонстрировали, как большие созвездия малых спутников могут использоваться для различных целей — от глобального интернет-покрытия до наблюдения за Землей. Чарльз Гэлбрит, ведущий автор отчета, подчеркивает, что для обеспечения конкурентоспособности в космосе США необходимо принять революцию малых спутников. Он предупреждает, что страны, такие как Китай и Россия, которых Гэлбрит называет противниками, разрабатывают сложные противокосмические системы, нацеленные на устаревшие спутниковые технологии США.

В отчете также содержится ряд рекомендаций для Министерства обороны США. В частности, предлагается увеличить темпы производства малых спутников, укрепить цепочки поставок и увеличить финансирование для поддержки их массового развертывания. Это позволит не только улучшить космические возможности, но и повысить общую устойчивость военных операций.

Малые спутники могут стать ключевым элементом в обеспечении безопасности и эффективного управления космическими ресурсами. Они способны выполнять множество задач, включая наблюдение, связь и навигацию, что делает их незаменимыми в современных военных операциях.

Фактически, отчет Института Митчелла служит призывом к действию для американских военных, подчеркивая необходимость адаптации к новым условиям и технологиям.