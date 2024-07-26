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Новый Peugeot 5008 - кроссовер с гибридными и электрическими версиями по доступной цене
Французский автопроизводитель Peugeot представил новый кроссовер 5008 третьего поколения, который теперь доступен с электрической силовой установкой. С семью сиденьями в стандартной комплектации и уникальным интерьером, он обещает стать привлекательным выбором для семейных поездок.

Французский автопроизводитель Peugeot вновь удивляет автолюбителей, представив новый кроссовер 5008 третьего поколения. Этот автомобиль не только предлагает современный дизайн и комфорт, но и впервые доступен в полностью электрической версии. С учетом растущего интереса к экологически чистым транспортным средствам, новый Peugeot E-5008 может стать настоящим прорывом на рынке SUV, предлагая семь мест для пассажиров и впечатляющие технические характеристики.

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Новый Peugeot 5008 третьего поколения уже доступен для предзаказа, и его цена начинается от 37 360 фунтов стерлингов, что составляет примерно 4,12 миллиона рублей. Это делает его более доступным вариантом по сравнению с базовой моделью Skoda Kodiaq, что привлекает внимание покупателей, ищущих семиместный кроссовер. Базовая версия 5008 оснащена гибридной системой, которая объединяет 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech с электродвигателем мощностью 21 л.с. Эта комбинация обеспечивает общую мощность в 134 л.с. и позволяет автомобилю проезжать небольшие расстояния на электричестве благодаря батарее емкостью 0,9 кВт/ч.

Для тех, кто ищет более мощный вариант, доступна версия с подключаемой гибридной установкой, стартующая от 43 350 фунтов стерлингов (около 4,78 миллиона рублей). Эта модель предлагает 1,6-литровый бензиновый двигатель в сочетании с более мощным электродвигателем и батареей емкостью 21 кВт/ч. Суммарная мощность достигает 192 л.с., а запас хода на электротяге составляет до 78 км. В то время как конкурирующая Skoda Kodiaq iV предлагает более впечатляющий электрический запас хода в 120 км, она доступна только в пятиместной конфигурации.

Электрическая версия E-5008 оценивается от 48 550 фунтов стерлингов (около 5,35 миллиона рублей) и предлагает до 500 км пробега на одной зарядке благодаря батарее емкостью 73 кВт/ч. Зарядка от 20 до 80 процентов занимает всего 30 минут при использовании быстрой зарядной станции, что делает эту модель удобной для городской жизни. С мощностью 210 л.с. E-5008 разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды, что является достойным показателем для кроссовера.

В ближайшие месяцы ожидается выход версии E-5008 с увеличенной батареей на 98 кВт/ч, которая, как обещает производитель, обеспечит пробег до 650 км. Также планируется вариант с полным приводом и мощностью 315 л.с., что расширит возможности нового кроссовера для активных водителей.

Что касается комплектации, обе версии 5008 и E-5008 предлагаются в двух уровнях: Allure и GT. В стандартной версии присутствует множество современных функций, включая 21-дюймовый панорамный дисплей, беспроводную зарядку для смартфонов, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также атмосферную подсветку и задние датчики парковки. Переход на уровень GT добавляет ряд премиальных функций, таких как пиксельные светодиодные фары, подогрев передних сидений и руля, а также стильные 20-дюймовые легкосплавные диски.

Новый Peugeot 5008 обещает не только стильный внешний вид, но и высокий уровень комфорта и функциональности. Семиместная компоновка делает его идеальным для семейных поездок, а электрические и гибридные версии предоставляют возможность выбора для тех, кто заботится об экологии. С такими характеристиками и ценой, этот кроссовер может занять достойное место на рынке и привлечь внимание широкого круга автолюбителей.

#кроссовер #гибрид #peugeot #5008 #электрический автомобиль
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