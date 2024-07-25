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Mirage 2000 замечены на китайском аэродроме — ОАЭ участвуют в учениях Falcon Shield 2024
На китайском военном аэродроме Хотан приземлились пять истребителей Mirage 2000, принадлежащих ВВС ОАЭ. Это событие связано с участием Объединенных Арабских Эмиратов в учениях Falcon Shield 2024, которые проходят в Синьцзяне.

Недавние спутниковые снимки, сделанные 10 июля, показали, что на китайском военном аэродроме Хотан приземлились пять истребителей Mirage 2000, принадлежащих ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Это событие привлекло внимание американских военных аналитиков и экспертов, так как оно связано с учениями Falcon Shield 2024, которые проводятся Народно-освободительной армией Китая. Участие ОАЭ в этих учениях подчеркивает растущее сотрудничество между арабскими странами и Китаем в области обороны и безопасности.

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Истребители Mirage 2000-9, которые были замечены на аэродроме, представляют собой важный элемент военной авиации ОАЭ. Обычно подобные группы состоят из шести самолетов, что может указывать на то, что один из них в данный момент находился в полете. С ними также присутствует танкер A330 MRTT и, возможно, беспилотник MALE, что подчеркивает многофункциональность истребителей и их поддержку в воздухе.

Учения Falcon Shield 2024 стали продолжением предыдущих мероприятий, в которых ВВС ОАЭ принимали участие. В прошлом году они также использовали Mirage 2000-9, что говорит о стабильном партнерстве между двумя странами. В этом году вместо беспилотника MALE ОАЭ привезли транспортный самолет C-17 Globemaster III, что демонстрирует их готовность к многоцелевым операциям.

Международный институт стратегических исследований (IISS) отметил, что участие ОАЭ в этих учениях имеет стратегическое значение. С учетом того, что ВВС ОАЭ не могут использовать свои американские F-16 Block 60 в Китае из-за ограничений со стороны Вашингтона, их выбор в пользу Mirage 2000 выглядит особенно интересным. Это поднимает вопросы о том, почему Франция не ввела аналогичных ограничений, учитывая, что Тайвань также использует французские истребители.

Одной из целей учений является возможность для китайских ВВС протестировать свои радары и системы наведения ракет против Mirage 2000. Важно отметить, что такие совместные учения становятся все более распространенными, и страны, такие как Пакистан, активно участвуют в них, используя китайские истребители.

Falcon Shield уникален тем, что проводится в Китае, что дает возможность использовать различные средства и технологии. Например, китайские ВВС могут задействовать свои самолеты раннего предупреждения для мониторинга учений, что позволяет им оценить эффективность своих радарных систем в условиях реального боя.

В ходе учений также проверяются различные системы наведения ракет, включая радиолокационные и инфракрасные системы, что позволяет оценить их характеристики в различных сценариях. Это дает китайским военным возможность многократно тестировать свои системы в контролируемой среде.

Сотрудничество между ВВС ОАЭ и НОАК продолжает углубляться. В начале 2022 года ОАЭ заказали учебно-тренировочные самолеты Hongdu L-15A, которые должны заменить устаревшие Aermacchi MB-339. Поставки новых самолетов начнутся в четвертом квартале 2023 года, что подчеркивает долгосрочные намерения обеих стран развивать военное сотрудничество.

#китай #военная авиация #оаэ #mirage 2000 #учения falcon shield
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