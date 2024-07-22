Военно-воздушные силы США подписали соглашение с Boeing на разработку прототипа самолета E-7 Wedgetail, который станет заменой устаревшим E-3 Sentry. Ожидается, что условия контракта будут окончательно согласованы в следующем месяце.

Defense News сообщает, что недавнее соглашение между Военно-воздушными силами США и компанией Boeing о создании прототипа самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail стало значимым шагом в модернизации воздушного командования. Этот проект, который был анонсирован на авиасалоне Royal International Air Tattoo, обещает не только обновление флота, но и решение множества задач, связанных с современными вызовами на поле боя.

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Военно-воздушные силы США подтвердили заключение соглашения с Boeing о разработке прототипа E-7 Wedgetail, который должен заменить устаревшие самолеты E-3 Sentry. Министр ВВС Фрэнк Кендалл сообщил, что окончательные условия контракта будут согласованы в следующем месяце, что завершит многомесячные переговоры, возникшие из-за специфических требований ВВС к данной модели.

Выбор E-7 в качестве замены E-3 был сделан в 2022 году, когда ВВС США определили необходимость в более современном и эффективном решении для дальнего радиолокационного обнаружения. Планируется закупить 26 самолетов E-7, которые будут поставлены к 2032 году. В феврале 2023 года был подписан контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов, который стал основой для начала работы над проектом.

Defense News приводит мнение Кендалла, который отметил, что ВВС стремятся создать гибридную систему, в которой E-7 будет работать в связке с космическими спутниками, обеспечивая контроль над полем боя и управление воздушным пространством. Это сочетание технологий должно повысить эффективность операций и дать возможность точного нацеливания на противника. Однако до момента, когда флот E-7 станет полностью оперативным, ВВС планируют сохранить часть старых AWACS, чтобы минимизировать временной разрыв.

Австралия уже активно использует E-7, известный там как Wedgetail, и Boeing ведет переговоры с Великобританией и другими странами о возможных поставках. Однако для США требуется модифицированная версия E-7, которая будет учитывать специфические требования к спутниковой связи, GPS и кибербезопасности. Это стало причиной повышения стоимости проекта и усложнения переговоров.

Эндрю Хантер, начальник отдела закупок ВВС, отметил, что первоначально ожидалось, что E-7 будет ближе к британской версии, но требования оказались более сложными, чем предполагалось. Это привело к необходимости пересмотра бюджета и условий контракта, что затянуло процесс на несколько месяцев. Кендалл подчеркнул, что переговоры были непростыми, однако в конечном итоге удалось достичь приемлемой цены.

Defense News рассказало также о том, что для ускорения процесса ВВС привлекли Шая Ассада, бывшего директора по ценообразованию в Пентагоне, который помог в переговорах с Boeing. В результате обе стороны пришли к разумной цене на самолет, что стало важным достижением для проекта.

Хантер также отметил, что Boeing и его партнеры проявили активность в снижении стоимости программы быстрого прототипирования, что было необходимо для успешного завершения сделки. Он выразил надежду, что эти улучшения окупятся в будущем, когда на рынке появится спрос на E-7 среди стран НАТО и других союзников.