Смартфон будет представлен в августе. Эта новинка обещает сохранить высокое качество и конкурентоспособные функции, характерные для линейки Nova.

Мир технологий всегда полон сюрпризов, и компания Huawei вновь привлекает внимание к своему портфолио смартфонов. Вместо долго ожидаемой серии Nova 13, запуск которой был отложен, производитель готовит к дебюту раскладной телефон Nova Flip, что вызывает интерес у поклонников и экспертов.

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Согласно информации от надежного источника Digital Chat Station, запуск серии Nova 13, который планировался на август, отменен. Вместо этого Huawei сосредоточится на представлении нового раскладного устройства под брендом Nova. Хотя подробности о Nova Flip пока остаются в тени, репутация линейки Nova предполагает, что телефон будет предлагать высококачественные функции по доступной цене.

В то время как серия Nova 13 ожидалась с несколькими интересными спецификациями, среди которых была возможность спутниковой связи для моделей Pro и Ultra, теперь внимание переключается на раскладушку. Утечки информации указывают на то, что новинка может использовать тот же мощный процессор Kirin 9010 SoC, который уже применяется в недавно выпущенной серии Huawei Pura 70.

Серия Nova 13 также могла бы предложить улучшенные функции камеры, включая брендинг XMAGE, который сейчас используется на флагманских моделях Huawei. Ожидалось, что устройства будут иметь две фронтальные камеры для селфи и дисплей с разрешением 1,5K, что является оптимальным вариантом между Full HD и Quad HD.

Кроме того, слухи о новой операционной системе HarmonyOS Next также добавляли интригу к ожидаемым устройствам. Однако с учетом отмены запуска Nova 13, многие фанаты компании могут быть разочарованы. Тем не менее появление раскладного Nova Flip открывает новые горизонты для Huawei и может стать интересным дополнением к их ассортименту смартфонов.