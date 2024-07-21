Компания Tenstorrent анонсировала выпуск нового высокопроизводительного чипа искусственного интеллекта Wormhole с архитектурой RISC-V. Это решение обещает стать ключевым элементом для разработки эффективных и масштабируемых AI-систем.

В мире технологий искусственного интеллекта постоянно происходят значительные изменения, и компания Tenstorrent вновь привлекает внимание с запуском своего нового чипа Wormhole. Этот высокопроизводительный процессор с уникальной архитектурой RISC-V и памятью GDDR6 до 24 ГБ обещает поднять планку в области вычислительной мощности для AI-решений.

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Новый чип Wormhole AI от Tenstorrent представлен в двух версиях: n150 и n300, каждая из которых предлагает свои уникальные характеристики. Wormhole n150 включает один процессор с 72 ядрами Tensix, каждое из которых содержит пять маломощных ядер RISC-V. Это решение обеспечивает высокую масштабируемость, позволяя разработчикам эффективно комбинировать несколько чипов для достижения необходимых вычислительных мощностей.

С точки зрения производительности, Wormhole n150 демонстрирует TDP в 160 Вт и может выполнять до 262 терафлопс в формате FP8. В то время как n150 уже впечатляет, более мощный Wormhole n300 выводит производительность на новый уровень: он оснащен двумя процессорами, что вдвое увеличивает вычислительные возможности по сравнению с n150, а также имеет 24 ГБ памяти GDDR6.

Этот чип станет важным шагом для компаний, ищущих экономически эффективные и мощные решения для своих ИИ-проектов. Tenstorrent также предлагает полные рабочие станции для ИИ на базе новой платформы Wormhole, что позволяет пользователям получить все необходимое для реализации своих идей в области искусственного интеллекта.