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TWZ ссылается на разведку США: хуситы могут получить противокорабельные ракеты от России
Согласно американским разведывательным данным, Россия может начать поставки противокорабельных ракет хуситам в Йемене в ответ на использование американского оружия Украиной.

Мировая политическая обстановка продолжает оставаться напряженной, и американские СМИ начинают публиковать свои очередные разведывательные данные, которые вызывают опасения у Пентагона. В частности, поднята тема о возможной передаче России противокорабельных ракет йеменским хуситам, что может значительно изменить баланс сил в регионе.

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По данным, опубликованным вчера изданием The War Zone, американская разведка предупреждает о том, что Россия может вооружить хуситов передовыми противокорабельными ракетами. Это решение, как предполагается, является ответом на использование украинскими силами американского оружия. Угрозы со стороны Израиля в адрес Йемена также усиливают напряженность, особенно после того, как хуситы нанесли свой первый удар по Тель-Авиву.

В связи с данными о возможной передаче оружия, Белый дом инициировал секретную операцию, направленную на предотвращение поставок российских ракет хуситам, которые уже на протяжении восьми месяцев атакуют судоходство в Красном море. Хуситы заявляют о своей поддержке палестинцев, находящимся под осадой Израиля после недавних событий, связанных с ХАМАС.

Разведывательные данные о потенциальной поставке оружия появились, как утверждает The War Zone после того, как президент России Владимир Путин упомянул о возможности отправки дальнобойного оружия в "регионы" для использования против западных целей. Это заявление было сделано в ответ на действия США в отношении Украины, которые включают разрешение на использование оружия за пределами страны.

Хуситы уже располагают мощным арсеналом противокорабельных ракет, хотя большинство их атак по информации, которую публикуют американские СМИ, не достигли цели. Тем не менее признано всеми, что несколько судов были повреждены или потоплены. И если Россия действительно начнет поставки новых ракет, это значительно увеличит их возможности по поражению морских целей.

У России имеется широкий спектр противокорабельных ракет, включая как дозвуковые, так и сверхзвуковые системы, которые могут угрожать кораблям ВМС США. Издание The War Zone утверждает, что генерал армии Эрик Курилла, командующий Центральным командованием США, в секретном письме отметил: текущие военные операции в регионе "не в состоянии сдержать нападения хуситов на судоходство в Красном море".

В ответ на эти угрозы ВМС США начали активные действия против хуситов, что стало одной из самых интенсивных морских американских операций за последние десятилетия.

#россия #ракеты #хуситы
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