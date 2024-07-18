Группа компаний "Тихие крылья", входящая в концерн "Калашников", провела показательные полеты нового беспилотного самолета "Легионер Е33к". Во время испытаний аппарат успешно доставлял грузы, продемонстрировав высокую надежность, устойчивость к ветру и способность работать в сложных погодных условиях.

Концерн "Калашников" провел показательные полеты нового беспилотного самолета "Легионер Е33к", разработанного группой компаний "Тихие крылья". Во время тестовых испытаний аппарат продемонстрировал впечатляющие летные характеристики и возможности по доставке грузов.

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Во время показательного полета беспилотный самолет "Легионер Е33к" успешно преодолел заданный маршрут, доставляя грузы весом до 10 килограммов. Представители концерна отметили, что аппарат показал себя надежным и устойчивым к сильному ветру, способным работать в сложных погодных условиях.

Дальность полета "Легионера" с грузом до 3 килограммов составляет 200 километров, а с 10-килограммовым грузом – 50 километров. Максимальное время нахождения в воздухе – до 150 минут. Технические характеристики беспилотника впечатляют: максимальный взлетный вес 29,9 килограмма, размах крыла 4 метра, электрический двигатель.

Аппарат может работать при температурах от -25 до +40 градусов Цельсия и выдерживать ветер до 15 метров в секунду. Сборка и запуск "Легионера" занимают всего 15 минут. Представители "Калашникова" отмечают, что беспилотник демонстрирует высокие летные качества и надежность, что делает его перспективным для использования в различных гражданских и военных целях.

По словам разработчиков, "Легионер Е33к" способен решать задачи по доставке грузов, мониторингу, патрулированию и другие. Успешные испытания подтверждают, что концерн "Калашников" продолжает разрабатывать высокотехнологичные беспилотные системы, отвечающие современным требованиям.