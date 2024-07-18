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Израиль навсегда снимает с вооружения истребитель F-16C
16 июля ВВС Израиля официально сняли с вооружения свой последний истребитель F-16C Fighting Falcon модификации Barak-1, ознаменовав тем самым конец эпохи этих самолетов в израильской авиации. Barak-1 был важнейшим активом ВВС Израиля в ключевых военных операциях на протяжении более трех с половиной десятилетий.

16 июля ВВС Израиля официально сняли с вооружения свой последний истребитель F-16C Fighting Falcon модификации Barak-1, ознаменовав тем самым конец эпохи этих самолетов в израильской авиации. 115-я эскадрилья на авиабазе Овда попрощалась с последним истребителем из программы Barak-1, закупленным в 1980-х годах, и положила конец этой важной главе в истории ВВС Израиля.

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Barak-1 — это вариант истребителя F-16 Fighting Falcon, специально модифицированный для удовлетворения требований израильских ВВС. Название "Barak" переводится с иврита как "молния", что отражает маневренность и скорость этого самолета. Barak-1 был частью серии вариантов F-16, которые были адаптированы с использованием передовой авионики, вооружения и систем для улучшения его боевых возможностей.

По своим размерам Barak-1 имеет общие характеристики с F-16 Fighting Falcon: длина около 15,03 м, размах крыльев 9,96 м, высота около 5,09 м. Максимальный взлетный вес самолета составляет около 19 187 кг. Силовая установка Barak-1 обычно оснащалась одним турбовентиляторным двигателем Pratt & Whitney F100-PW-200/220 или General Electric F110-GE-100/129 с форсажной камерой, обеспечивающим тягу до 29 000 фунтов силы (129 кН) и максимальную скорость более 2 Маха.

Barak-1 был оснащен передовыми техническими характеристиками, включая прочный планер, разработанный для высокой маневренности, цифровую систему управления полетом, усовершенствованную радиолокационную систему AN/APG-68 и комплекс авионики с нашлемным дисплеем, системами радиоэлектронной борьбы и компьютером управления полетом. Это делало его универсальной и высокоэффективной боевой платформой.

На вооружении Barak-1 находилась широкая номенклатура боеприпасов, включая пушку M61 Vulcan, ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и Python 4/5, а также различные управляемые и неуправляемые боеприпасы класса "воздух-земля". Это позволяло эффективно применять самолет для решения широкого спектра боевых задач.

Barak-1 сыграл ключевую роль в нескольких важных военных операциях Израиля. Одним из наиболее известных эпизодов стало участие этих истребителей в операции "Опера" в 1981 году, когда ВВС Израиля нанесли неожиданный авиаудар по ядерному реактору Осирак в Ираке. Barak-1 также внес значительный вклад в достижение превосходства в воздухе и обеспечение поддержки наземных войск во время операции "Мир Галилее" в 1982 году.

В более поздней истории Barak-1 широко применялся в операциях в секторе Газа, таких как "Operation Cast Lead" в 2008-2009 годах и "Operation Protective Edge" в 2014 году. Эти истребители использовались для ударов по инфраструктуре ХАМАС и пусковым установкам ракет, снижая угрозу ракетных атак на Израиль.

Вывод из эксплуатации последнего одноместного самолета Barak-1 знаменует собой завершение более чем трех с половиной десятилетий службы этих истребителей в ВВС Израиля. На пике своей карьеры флот Barak-1 насчитывал 81 самолет. Теперь же их место занимают более современные истребители Lockheed Martin F-35A Adir, а также другие модификации F-16.

#израиль #ввс #истребитель #barak-1 #f-16c
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