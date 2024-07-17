Издание The War Zone опубликовало детальный анализ неудавшейся попытки покушения на Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании. Два опытных снайпера и бывший агент Секретной службы США поделились своим мнением о том, что пошло не так в работе контрснайперских команд, отвечавших за безопасность экс-президента. Эксперты указали на ключевые ошибки, которые привели к тому, что стрелок смог осуществить свою атаку.

Издание The War Zone опубликовало подробный анализ неудавшегося покушения на Дональда Трампа, произошедшего 13 июля на ярмарочной площади в Батлере, штат Пенсильвания. Два опытных снайпера и бывший агент Секретной службы США поделились своим мнением о том, что пошло не так в работе контрснайперских команд, отвечавших за безопасность экс-президента. Эксперты указали на ключевые ошибки, которые, по их мнению, привели к тому, что стрелок Томас Крукс смог осуществить свою атаку. О мнении бывшего агента ФБР вы можете узнать в нашем предыдущем материале по этой теме.

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Джефф Брюггеман, снайпер отряда SWAT города Фэрфакс в течение 18 лет, неоднократно работал вместе с Секретной службой США во время визитов президентов и кандидатов. По его словам, основная задача снайперов – быть "глазами и разведчиками", передавая максимум информации.

В социальной сети Х появилось видео, на которых команды CS Секретной службы на крышах трех амбаров позади Трампа смотрят в прицелы во время митинга. Одна команда была на самой северной крыше амбара, а другая на самой южной.

Брюггеман проанализировал видеозаписи с крыш амбаров, где располагались контрснайперские группы Секретной службы. Он считает, что снайперы, скорее всего, не смогли вовремя обнаружить стрелка Томаса Крукса, который укрылся на покатой крыше одноэтажного здания. "С их точки зрения они, скорее всего, не могли видеть Крукса поначалу", - предположил эксперт.

Видеозапись, размещенная в посте социальной сети Х, команды CS на крыше южного амбара не дает столько подробностей, сказал Брюггеман, потому что тот, кто ее снимал, пригнулся, когда раздались выстрелы. Он не смог определить, посмотрев ее несколько раз, действительно ли эта команда стреляла.

Однако, как утверждает CBS News, ссылаясь на местный источник в правоохранительных органах, именно эта команда, как утверждается, произвела единственный выстрел, убивший Крукса. Вы можете увидеть эту команду на видео, перейдя по ссылке в соцсеть Х.

Брэндон Уэбб, бывший снайпер и инструктор Navy SEAL, также отметил сложность обеспечения безопасности в таком "чрезвычайно сложном" районе, где было "бесконечное количество опасных зон". По его мнению, многие правоохранительные органы, включая Секретную службу, не имеют достаточной подготовки снайперов, необходимой для эффективной контрснайперской операции.

Оба эксперта сошлись во мнении, что ключевым провалом стала плохая координация между местными правоохранительными органами и командой Секретной службы. По словам Уэбба, очевидцы видели, как Крукс поднимался на крышу, но, по-видимому, не успели своевременно сообщить об угрозе охране, чтобы вывести Трампа со сцены.

Брюггеман также отметил, что на самой крыше, где находился стрелок, не было ни одного сотрудника правоохранительных органов, что, по его мнению, являлось серьезным упущением в организации безопасности. Более того, как сообщает CBS News, три снайпера местных тактических групп, направленные для помощи Секретной службе, находились внутри здания, которое использовал Крукс для совершения атаки. Это, по словам Брюггемана, "говорит о том, что на их командном пункте не было никакой охраны, что является довольно примитивным".

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что неудача контрснайперских команд Секретной службы была вызвана сочетанием сложности обстановки, недостаточной подготовки снайперов и проблем с координацией действий различных правоохранительных структур. Это привело к тому, что стрелок Крукс смог совершить свою атаку, хотя, по мнению Уэбба, "если бы у него была хоть какая-то подготовка, Трамп, скорее всего, выбыл бы из гонки".

В социальной сети Х есть даже видео, демонстрирующее, как Крукс обустраивается на крыше.

Оба эксперта признают, что обеспечение безопасности в таких ситуациях является чрезвычайно сложной задачей, требующей высочайшего профессионализма и слаженной работы всех задействованных сил. Тем не менее, они считают, что в данном случае были допущены серьезные ошибки, которые в конечном итоге позволили стрелку совершить свое преступление.