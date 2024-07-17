Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Провалы в обеспечении безопасности Трампа: TWZ публикует анализ опытных снайперов, подкрепляя видео
Издание The War Zone опубликовало детальный анализ неудавшейся попытки покушения на Дональда Трампа 13 июля в Пенсильвании. Два опытных снайпера и бывший агент Секретной службы США поделились своим мнением о том, что пошло не так в работе контрснайперских команд, отвечавших за безопасность экс-президента. Эксперты указали на ключевые ошибки, которые привели к тому, что стрелок смог осуществить свою атаку.

Издание The War Zone опубликовало подробный анализ неудавшегося покушения на Дональда Трампа, произошедшего 13 июля на ярмарочной площади в Батлере, штат Пенсильвания. Два опытных снайпера и бывший агент Секретной службы США поделились своим мнением о том, что пошло не так в работе контрснайперских команд, отвечавших за безопасность экс-президента. Эксперты указали на ключевые ошибки, которые, по их мнению, привели к тому, что стрелок Томас Крукс смог осуществить свою атаку. О мнении бывшего агента ФБР вы можете узнать в нашем предыдущем материале по этой теме.

реклама

Джефф Брюггеман, снайпер отряда SWAT города Фэрфакс в течение 18 лет, неоднократно работал вместе с Секретной службой США во время визитов президентов и кандидатов. По его словам, основная задача снайперов – быть "глазами и разведчиками", передавая максимум информации.

В социальной сети Х появилось видео, на которых команды CS Секретной службы на крышах трех амбаров позади Трампа смотрят в прицелы во время митинга. Одна команда была на самой северной крыше амбара, а другая на самой южной.

Брюггеман проанализировал видеозаписи с крыш амбаров, где располагались контрснайперские группы Секретной службы. Он считает, что снайперы, скорее всего, не смогли вовремя обнаружить стрелка Томаса Крукса, который укрылся на покатой крыше одноэтажного здания. "С их точки зрения они, скорее всего, не могли видеть Крукса поначалу", - предположил эксперт.

Видеозапись, размещенная в посте социальной сети Х, команды CS на крыше южного амбара не дает столько подробностей, сказал Брюггеман, потому что тот, кто ее снимал, пригнулся, когда раздались выстрелы. Он не смог определить, посмотрев ее несколько раз, действительно ли эта команда стреляла.

Однако, как утверждает CBS News, ссылаясь на местный источник в правоохранительных органах, именно эта команда, как утверждается, произвела единственный выстрел, убивший Крукса. Вы можете увидеть эту команду на видео, перейдя по ссылке в соцсеть Х.

Брэндон Уэбб, бывший снайпер и инструктор Navy SEAL, также отметил сложность обеспечения безопасности в таком "чрезвычайно сложном" районе, где было "бесконечное количество опасных зон". По его мнению, многие правоохранительные органы, включая Секретную службу, не имеют достаточной подготовки снайперов, необходимой для эффективной контрснайперской операции.

Оба эксперта сошлись во мнении, что ключевым провалом стала плохая координация между местными правоохранительными органами и командой Секретной службы. По словам Уэбба, очевидцы видели, как Крукс поднимался на крышу, но, по-видимому, не успели своевременно сообщить об угрозе охране, чтобы вывести Трампа со сцены.

Брюггеман также отметил, что на самой крыше, где находился стрелок, не было ни одного сотрудника правоохранительных органов, что, по его мнению, являлось серьезным упущением в организации безопасности. Более того, как сообщает CBS News, три снайпера местных тактических групп, направленные для помощи Секретной службе, находились внутри здания, которое использовал Крукс для совершения атаки. Это, по словам Брюггемана, "говорит о том, что на их командном пункте не было никакой охраны, что является довольно примитивным".

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что неудача контрснайперских команд Секретной службы была вызвана сочетанием сложности обстановки, недостаточной подготовки снайперов и проблем с координацией действий различных правоохранительных структур. Это привело к тому, что стрелок Крукс смог совершить свою атаку, хотя, по мнению Уэбба, "если бы у него была хоть какая-то подготовка, Трамп, скорее всего, выбыл бы из гонки".

В социальной сети Х есть даже видео, демонстрирующее, как Крукс обустраивается на крыше.

Оба эксперта признают, что обеспечение безопасности в таких ситуациях является чрезвычайно сложной задачей, требующей высочайшего профессионализма и слаженной работы всех задействованных сил. Тем не менее, они считают, что в данном случае были допущены серьезные ошибки, которые в конечном итоге позволили стрелку совершить свое преступление.

#безопасность #трамп #покушение #снайпер #секретная служба
+
Написать комментарий (0)
Трамп: Тайвань должен платить Штатам за свою защиту от Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
12
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
3
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
3
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
2
Android 15 позволит использовать смартфон в качестве компьютера при подключении к монитору
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
1
AMD заявила, что намерена продлить жизненный цикл материнских плат на сокете АМ5 до 2027 года
12
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
1
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Шесть популярных смартфонов Samsung уже получили июльское обновление безопасности
+
Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
3
Intel выпустит новые процессоры для сокета LGA 1700, включая Core 9 с 12-ю P-ядрами Batrlett Lake-S
10
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский Т-64БВ
1
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1
В Сети разместили кадры полета ФАБ-3000 к цели, снятые с бомбардировщика Су-34
+
Активисты облили краской электрический пикап Tesla Cybertruck в Германии
12
Челябинский электрометаллургический комбинат внедрит систему автоматического контроля выбросов за 550 млн рублей
1

Популярные статьи

"Голос из камня", "Пирамида", "Шелуха" - краткий обзор трех фильмов
+
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
21
Следующее поколение Xbox выйдет в октябре 2025 года - обсуждаем планы Microsoft
4
Обзор игры Смута – наш ответ The Witcher и Assassin’s Creed
17
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
136
Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro
1
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
36
Зависит ли быстродействие Core i9-14900K от версии Windows 11, и стоит ли вообще покупать Intel
42
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
13

Сейчас обсуждают

Nvidia Hater
23:19
только умственно отсталые дегроды покупают офисный шлак как ты и орут что то супер
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:18
тупее всех на этом сайте ты и ev_rus .вы два идиота.этот ползунок и для taa не заблокирован -а не влияет нихера.я б срадостью его пользовал когда native небыло ,а хер там.иди в баню клоун
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:17
Тупее тебя я наверное никого не встречал. Вот в общем то пример того какие люди ведутся и покупают амд, а потом становятся фанатами
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:15
дебил .катись вон.он не заблокирова но не работает.сука опущеная ты.ты читать обсос умеешь -справа от него написано при маштабировании.у тебя глаза на жопе что ли дегрод ?
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:14
Там ползунок есть, он работает, если бы не работал то был бы заблокирован, мля, всё просто катись, сколько можно
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Nvidia Hater
23:13
нет будет.я проверял у себя и твои фальшивые скрины мне покую.у мен ячто на 0 что на 100 он не влияет.так что не пизди.врубил свое мыло поганое длсс и думает прокатит.
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:12
нет, не будет
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Дамен Мершед
23:12
Я вот в январе gtx 1080 продал за 12к, заменив кулеры и термопасту, взял rtx 3080 за 35к, она близка к rtx 4070, но я остался на 1080р 144гц
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Nvidia Hater
23:12
ты тупорылый декгрод.убавь его на 0 процентов и будет также с аа.ты просто свое ебучее длсс выключил которое шакалит .клоун ебаный.неужели ты думаешь я не проверял этот ползунок..справа от него для ид...
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Clamwult
23:11
Работает, скрин это прекрасно подтверждает, ты просто слепой и тупой
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем