По его мнению, агентство не смогло должным образом обеспечить безопасность мероприятия, что позволило стрелку подобраться к Трампу на расстояние менее 140 метров. Эксперт отметил серьезные пробелы в координации действий различных правоохранительных органов.

Попытка покушения на бывшего президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании вызвала серьезную критику в адрес Секретной службы США (USSS). По мнению бывшего агента ФБР, агентство не смогло должным образом обеспечить безопасность мероприятия, что позволило стрелку подобраться к Трампу на опасно близкое расстояние и открыть огонь, ранив бывшего президента.

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Согласно The War Zone, Секретная служба США отреагировала на инцидент "блестяще", но при этом не выполнила свою основную задачу по защите Трампа. 20-летний Томас Мэтью Крукс смог беспрепятственно забраться на крышу здания, находящегося всего в 140 метрах от места, где выступал Трамп. Оттуда он открыл огонь, ранив бывшего президента в ухо и щеку. Местный житель был убит, и по меньшей мере два человека получили серьезные ранения.

Бывший агент ФБР, пожелавший остаться анонимным, выразил недоумение тем, что крыша здания не была должным образом защищена. "Самый большой вопрос, который я бы задал, - почему высокие точки не были укомплектованы людьми", - сказал он. Эксперт отметил, что обычно при проведении мероприятий с участием высокопоставленных лиц Секретная служба тщательно обеспечивает безопасность всех прилегающих высотных зданий.

По мнению бывшего агента, ответственность за обеспечение безопасности крыши лежала на Секретной службе, даже если непосредственную охрану осуществляли местные правоохранительные органы. Он подчеркнул, что USSS должна была координировать действия всех задействованных служб, чтобы предотвратить подобные инциденты. Эксперт предположил, что некоторые проблемы могли быть вызваны "проблемой распределения ресурсов на более высоком уровне" и тем, что наземным агентам пришлось максимально использовать имеющиеся у них средства.

Графика New York Post ниже дает представление о масштабах происходящего.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми в воскресенье опроверг обвинения в том, что дополнительные ресурсы безопасности, запрошенные командой Трампа, были отклонены. Он заявил, что, напротив, агентство усилило защитные меры и технологии в связи с возросшим темпом предвыборных поездок.

Тем не менее, бывший агент ФБР заключил, что произошедшее является "серьезным нарушением безопасности". По его словам, даже если местные силы правопорядка были задействованы, Секретная служба должна была взять на себя координацию их действий, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.