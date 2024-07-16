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Морская спаржа - ключ к выращиванию сельскохозяйственных культур с использованием морской воды
Исследования доктора Ванессы Мелино из Университета Ньюкасла показывают, как солеустойчивые растения, такие как саликорния и самфир, могут стать ключом к решению проблемы засоления земель и производству продовольствия с использованием морской воды. Это открывает новые возможности для устойчивого сельского хозяйства.

Ученые из Университета Ньюкасла под руководством доктора Ванессы Мелино раскрывают новые перспективы для решения проблемы засоления земель и производства продовольствия с использованием морской воды. Их исследования солеустойчивых растений, таких как Salicornia и самфир, открывают путь к созданию устойчивых сельскохозяйственных культур, которые могут процветать в экстремальных соленых условиях.

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Доктор Мелино и ее команда изучали растения рода Salicornia (морская спаржа), чтобы понять их уникальные механизмы устойчивости к высокой солености. В отличие от большинства других растений, Salicornia может накапливать высокие концентрации натрия в своих сочных побегах, избегая при этом токсичности ионов. Это стало возможным благодаря высокоэффективным процессам хранения натрия внутри клеток с помощью специализированных транспортеров.

Понимание этих молекулярных механизмов дает надежду на создание новых солеустойчивых сельскохозяйственных культур, которые можно будет выращивать с использованием морской или солоноватой воды. Доктор Мелино отмечает, что это особенно важно для регионов, где засоление почв становится серьезной проблемой, ограничивая возможности традиционного сельского хозяйства.

Кроме того, саликорния и ее родственник самфир, произрастающий в Австралии, представляют интерес как потенциальные источники растительного масла и белка. Эти растения могут стать альтернативой традиционным масличным культурам и высокобелковым ингредиентам, при этом используя морскую воду для орошения вместо ограниченных запасов пресной воды.

Доктор Мелино и ее команда используют современные селекционные инструменты, чтобы ускорить процесс одомашнивания этих диких солеустойчивых растений и сделать их более подходящими для промышленного выращивания. Их цель – превратить эти растения в прибыльные масличные культуры, которые могут помочь фермерам в засоленных регионах, таких как Австралия, Ближний Восток и Северная Африка.

Таким образом, исследования доктора Мелино открывают новые возможности для устойчивого сельского хозяйства, которое может использовать морскую воду для орошения и производства продовольствия в условиях растущего засоления земель.

#сельское хозяйство #морская вода #salicornia #засоление земель #солеустойчивые растения
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