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Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
Израиль представил свою новую артиллерийскую систему Roem, разработанную компанией Elbit Systems. Система обещает значительно повысить мощь и мобильность израильской артиллерии за счет автоматизации ключевых функций. Ожидается, что Roem будет развернута в израильской армии уже в следующем году.

Израиль представил свою новейшую артиллерийскую систему Roem, разработанную компанией Elbit Systems. Это решение, которое в следующем году должно быть реализовано в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), представляет собой революционный скачок в развитии артиллерийских технологий. В отличие от традиционных гаубиц, Roem оснащена автоматизированными функциями, значительно повышающими ее мощь и мобильность.

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Система Roem, разработанная Elbit Systems под руководством Министерства обороны Израиля, провела первые боевые стрельбы в июне этого года. В отличие от традиционной гаубицы M109, работающей на гусеничном шасси, Roem представляет собой крупнокалиберное орудие, установленное на колесном транспортном средстве. По словам военных, этот сдвиг не только повышает мобильность, но и обеспечивает передовую автоматизацию и точность артиллерийских возможностей Израиля.

В ходе демонстрации ЦАХАЛ назвал Roem "первой в мире пушкой, способной вести автоматический огонь". Эта автоматика позволяет значительно увеличить скорострельность и вести огонь на более дальние дистанции по сравнению с существующими системами. Бригадный генерал Яир Натанс, начальник артиллерии Израиля, подчеркнул потенциал системы, способный изменить динамику боя: "Новая пушка открывает революционные возможности, значительно повышая темп стрельбы и позволяя быстро и независимо передвигаться".

Автоматизация Roem распространяется и на задачи, традиционно выполняемые солдатами, например, заряжание пушки. Эта инновация уменьшает численность экипажа, необходимого для управления системой, и повышает эффективность на поле боя. Новая система может производить восемь 155-мм выстрелов в минуту, что вдвое превышает скорострельность современных M109.

Майор Нейт Франц, начальник отдела Roem, подробно рассказал о преимуществах системы. Он отметил, что колесная конструкция Roem, аналогичная новому БТР Eitan, способствует более быстрому развертыванию и лучшей маневренности. Автоматизированный процесс стрельбы, управляемый тремя солдатами из кабины машины, резко контрастирует с ручными операциями M109.

После развертывания Roem поступит на вооружение 282-й артиллерийской бригады, входящей в состав 36-й дивизии. Переход от M109 к Roem будет происходить постепенно, и в течение некоторого времени обе системы будут работать одновременно.

#израиль #артиллерия #автоматизация #elbit systems #мобильность #roem
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