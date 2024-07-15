Армия США разрабатывает новую мобильную артиллерийскую систему противовоздушной и противоракетной обороны, способную использовать гиперзвуковые снаряды. Система будет основана на колесной самоходной 155-мм гаубице и призвана стать более дешевой альтернативой традиционным ракетам класса "земля-воздух". Военные планируют начать развертывание новой системы до конца десятилетия.

Армия США планирует разместить высокомобильную 155-мм пушку, стреляющую гиперзвуковыми снарядами, для обеспечения недорогой противовоздушной и противоракетной обороны. Новая система, получившая название "многодоменная артиллерийская пушка" (MDAC), должна расширить возможности армии по защите от воздушных угроз, особенно в экспедиционных сценариях.

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Согласно сообщению The War Zone, армия США надеется начать развертывание новой системы ПВО на основе колесной самоходной 155-мм гаубицы до конца десятилетия. Система MDAC будет использовать боеприпасы, первоначально разработанные для неудачного электромагнитного рельсотрона ВМС США.

Управление оперативных возможностей и критических технологий армии США (RCCTO) недавно выпустило запрос на информацию о планах по приобретению прототипов MDAC. Согласно запросу, армия рассчитывает заключить контракт на прототип MDAC в третьем квартале 2025 финансового года. Эти прототипы будут состоять из колесной самоходной 155-мм артиллерийской системы и совместимого с гиперскоростным снарядом (HVP) решения по метательному заряду.

Ранее ВМС США проводили испытания снарядов HVP, разработанных для использования в рельсотроне. Эти снаряды предназначены для поражения целей за счет кинетической энергии при достижении скорости около 9000 км/ч. Армия также заявляет, что для новых прототипов MDAC ей нужна колесная платформа с высокой тактической мобильностью, обеспечивающая значительную выживаемость за счет быстрого развертывания и перемещения.





Представленное компьютерное видео демонстрирует воображаемую конструкцию колесной машины 6x6 с пушкой, установленной в большой башне в задней части, которую также можно перевозить на грузовом самолете C-130. Армия США требует, чтобы новая система была в значительной степени автоматизирована, предлагала возможность дистанционного ведения огня, высокую скорострельность с HVP, большую емкость магазина и быстрое пополнение боеприпасов.

По мнению The War Zone, армия США стремится создать мобильную, недорогую и эффективную систему противовоздушной и противоракетной обороны, способную использовать гиперзвуковые снаряды для защиты от широкого спектра воздушных угроз, включая крылатые и баллистические ракеты.