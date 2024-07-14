Правительство РФ запускает двухлетний эксперимент по обеспечению жильем молодых госслужащих. Участниками станут сотрудники ключевых ведомств, а государство поможет с первоначальным взносом и частичной компенсацией процентной ставки.

Правительство России запускает двухлетний эксперимент по обеспечению жильем молодых государственных служащих с помощью ипотечной программы. Участниками станут сотрудники ключевых федеральных ведомств – Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства в возрасте до 35 лет.

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Всего за период с июля 2024 по февраль 2027 года в эксперименте примут участие 90 человек - по 9 от каждого ведомства ежегодно. Цель программы - апробация новой формы обеспечения госслужащих жильем с привлечением средств федерального бюджета и определение целесообразности внедрения такой системы на постоянной основе.

Государство будет оказывать участникам двойную финансовую поддержку. Во-первых, оно покроет стоимость 33 кв.м жилья по установленным Минстроем ценам, выделяя четверть суммы на первоначальный взнос, а остальное – равными долями в течение 9 лет. Во-вторых, в этот же период будут частично компенсироваться проценты по ипотечному кредиту.

Претендовать на участие могут только госслужащие, занимающие должность не менее года и имеющие определенные заслуги – участие в специальной военной операции, государственные награды, победу в профессиональных конкурсах. Воспользоваться поддержкой можно будет лишь единожды.

По словам представителя Минстроя, данная программа призвана помочь молодым и перспективным госслужащим решить жилищный вопрос на начальном этапе карьеры. Ведомство надеется, что эксперимент покажет эффективность этого механизма и в будущем он сможет быть распространен на более широкий круг государственных служащих.