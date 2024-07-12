Компания Honor представила свой новый складной смартфон Magic V3, который, по словам производителя, устанавливает новые стандарты тонкости и легкости в категории складных устройств. Новинка предлагает целый ряд передовых технологий и характеристик.

Сегодня компания Honor представила свой новый флагманский складной смартфон – Honor Magic V3. Устройство, по заявлению производителя, устанавливает новый рекорд тонкости и легкости среди складных телефонов с внутренним механизмом складывания. Новинка предлагает целый ряд впечатляющих технических характеристик и инновационных решений, которые должны вывести складные смартфоны на новый уровень.

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Одним из ключевых достижений Honor Magic V3 является его толщина в сложенном состоянии – всего 9,8 мм. Это на сегодняшний день самый тонкий складной смартфон с внутренним механизмом складывания. При этом в развернутом состоянии толщина устройства составляет всего 4,35 мм, а вес - 229 граммов. Таким образом, Honor Magic V3 действительно устанавливает новые стандарты тонкости и легкости для складных смартфонов.

Для обеспечения надежности конструкции и защиты экранов, Honor использует специальные материалы. Внутренний гибкий экран защищен фирменным покрытием Honor King Kong, а внешний экран выполнен из стекла Honor King Kong Giant Rhino, сертифицированного по стандарту SGS Gold Label. Кроме того, устройство имеет класс водонепроницаемости IPX8, что делает его единственным складным смартфоном, способным погружаться на глубину до 2,5 метров.

Особое внимание инженеры Honor уделили аккумуляторной батарее. Емкость аккумулятора составляет 5150 мАч, при этом его средняя толщина всего 2,6 мм. Благодаря фирменным технологиям повышения энергоэффективности, точность управления питанием улучшена в 3 раза. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

В плане производительности Honor Magic V3 оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и системой охлаждения на основе чистого титана. Также устройство поддерживает двойную спутниковую связь, что позволяет совершать голосовые вызовы и обмениваться SMS-сообщениями даже при отсутствии сотовой сети.

Система камер Magic V3 включает 50-Мп перископную телефотокамеру, 40-Мп широкоугольную макрокамеру и 50-Мп основную камеру с металлическим двигателем и автоматическим наведением. Для селфи предусмотрены 20-Мп камеры как на внешнем, так и на внутреннем экранах. Видео про интересный аксессуар, который получил данный смартфон вы можете посмотреть в нашем предыдущем материале.

Дисплеи устройства также впечатляют своими характеристиками. Внешний OLED-экран имеет диагональ 6,43 дюйма, разрешение 2376x1060 пикселей, поддержку частоты обновления 120 Гц и пиковую яркость 5000 нит. Внутренний OLED-экран размером 7,92 дюйма обладает разрешением 2344x2156 пикселей и поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

Цена Honor Magic V3 стартует от 8999 юаней (около 108 тысяч рублей).