Украина изучала возможность приобретения шведских истребителей JAS 39 Gripen, но в итоге отказалась от этого плана. Причиной стали сложности с одновременным управлением двумя разными авиационными системами. Тем не менее, Швеция заявила, что остается открытой для обсуждения будущих поставок Gripen в Украину.

Украина рассматривала возможность закупки шведских истребителей JAS 39 Gripen, но в итоге отказалась от этого плана. Как пояснил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём, решение было принято из-за наличия у Украины истребителей F-16, которые обычно используются странами НАТО. Это затрудняло для Киева эксплуатацию двух разных авиационных систем одновременно.

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Обсуждение Швецией отправки истребителей Gripen на Украину активно велось с середины прошлого года, совпав с бурными дебатами о развертывании истребителей F-16. Тогда центристское правое правительство Швеции стратегически готовилось к потенциальному вкладу самолетов в Украину. Этот шаг совпал с заявлениями европейских союзников, таких как Норвегия, Дания, Бельгия и Нидерланды, которые все планировали отправить истребители Lockheed Martin F-16 в Киев.

Многие эксперты считают, что Gripen является лучшим вариантом для Украины. Этот истребитель имеет ряд преимуществ, таких как открытая архитектура конструкции, высокое шасси, более жесткая подвеска и возможность обслуживания на месте приземления. Gripen также оснащен более современным комплектом авионики по сравнению с более ранними моделями F-16.

Однако, как отметил министр иностранных дел Швеции, "речь идет не только о получении новых самолетов и обучении пилотов. Это сложные системы, и управлять двумя одновременно было бы слишком сложно". В итоге Украина отдала предпочтение F-16, которые уже широко используются странами НАТО.

Несмотря на отказ от сделки по Gripen, Швеция заявила, что остается открытой для обсуждения будущих поставок этих истребителей в Украину. Таким образом, хотя в данный момент Киев сосредоточился на F-16, возможность приобретения Gripen в будущем, наверное, все еще остается на повестке дня. Что касается поставок в ВСУ, упомянутых F-16, то и с ними наблюдаются схожие проблемы – на них практически некому летать. В нашем материале вы сможете узнать сколько летчиков есть в ВВС Украины, а сколько на самом деле нужно.