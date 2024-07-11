Украина начала получать от союзников истребители F-16 Viper, однако ВСУ сталкивается с серьезной проблемой – нехваткой обученных пилотов для управления этими самолетами. Несмотря на поставки, Украине потребуются годы, чтобы в полной мере использовать возможности F-16.

The War Zone в своей вчерашней статье подтверждает, что передача Украине подаренных истребителей F-16 Viper уже началась, и ВСУ ожидает, что они вступят в строй этим летом. Однако, по данным Kyiv Post, на статью в которой от 9 июля 2024 года ссылается The War Zone, одно дело иметь эти самолеты, а другое – найти достаточное количество обученных пилотов, чтобы ими управлять. Именно с этой проблемой сейчас сталкивается Украина.

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Согласно сообщениям официальных лиц США, Дании и Нидерландов, Украина вскоре получит около 60 истребителей F-16. Однако, как отмечает Kyiv Post, пилотов для управления этими самолетами будет всего 15-20 человек, тогда как для эффективного использования флота F-16 обычно требуется 90-120 пилотов.

"Украинские ВВС вскоре получат около 60 самолетов, а пилотов будет всего 15–20", – сообщает издание Kyiv Post. – "Для ясности: 60 самолетов традиционно требуют 90–120 пилотов, чтобы максимизировать эффективность флота".

Украина пыталась решить эту проблему, предложив создать "Иностранный летающий легион" (FFL) – привлечь иностранных пилотов для обучения и последующего управления F-16. Однако, по словам анонимного высокопоставленного сотрудника правительства США, американское посольство в Киеве предупредило Украину не продвигать идею FFL, так как любой американский пилот, нанятый для этой миссии, рискует потерять гражданство США.

"Информация свидетельствует о том, что Вашингтон даже предпринял активные меры по срыву усилий по FFL, которые Украина пыталась поощрять", – сообщает Kyiv Post.

Таким образом, Украина оказалась в сложном положении – получив F-16, она не может в полной мере их использовать из-за нехватки обученных пилотов. Даже если украинские ВВС смогут быстро подготовить дополнительных летчиков, им потребуются годы, чтобы в совершенстве овладеть всеми возможностями этих самолетов. А пока F-16 прибудут на украинскую землю, они станут главными целями для российских войск.