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Складные телефоны Samsung Galaxy Z Fold6/Flip6 лишены плавных обновлений Android
Компания Samsung выпустила новые складные смартфоны Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, однако эти устройства не поддерживают плавные обновления Android. Эта особенность, доступная на смартфонах Google Pixel с 2016 года, до сих пор не реализована в большинстве устройств Samsung.

Компания Samsung на днях представила свои новейшие складные смартфоны – Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Однако, как выяснилось, эти устройства не поддерживают одну из ключевых функций современных Android-устройств – плавные обновления программного обеспечения.

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Плавные обновления, также известные как обновления A/B, позволяют устанавливать обновления программного обеспечения без риска превращения смартфона в "кирпич". Во время процесса обновления сохраняется резервная копия работающей системы, что гарантирует загрузку устройства даже в случае неудачного обновления. Это значительно снижает вероятность того, что пользователю придется отправлять свое устройство в сервисный центр для восстановления работоспособности.

Первым смартфоном, который получил поддержку плавных обновлений, стал оригинальный Google Pixel в 2016 году. С тех пор эта функция стала стандартной для большинства флагманских Android-устройств, за исключением смартфонов Samsung. Лишь в марте 2023 года компания выпустила свой первый смартфон с поддержкой плавных обновлений – Galaxy A55.

Однако новые складные модели Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, представленные 10 июля, по-прежнему не получили этой функции. Это значит, что пользователи этих устройств будут подвергаться большему риску при обновлении программного обеспечения, поскольку в случае неудачного обновления им придется обращаться в сервисный центр для восстановления работоспособности смартфона.

Представители Samsung пока не комментировали причины отсутствия поддержки плавных обновлений в новых складных моделях. Возможно, компания посчитала, что данная функция не является критически важной для целевой аудитории этих устройств. Тем не менее, учитывая растущую популярность складных смартфонов, отсутствие такой важной функции, как плавные обновления, может стать серьезным недостатком для некоторых пользователей.

#samsung #android #galaxy z fold6 #galaxy z flip6 #плавные обновления
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