Правительство Японии объявило о введении обязательного требования оснащать новые автомобили с автоматической коробкой передач технологией предотвращения неожиданного ускорения. Эта мера направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных ошибочным использованием водителями педали акселератора вместо тормоза.

Министерство транспорта Японии объявило о введении нового правила, согласно которому все новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач должны быть оснащены специальной технологией, предотвращающей неожиданное ускорение. Эта мера направлена на решение проблемы роста числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных ошибочным использованием водителями педали акселератора вместо тормоза, что особенно актуально на фоне старения населения Японии.

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Согласно заявлению министра транспорта Японии Тецуо Сайто, сделанному на пресс-конференции в конце июня, Япония предлагает эту технологию в качестве международного стандарта с 2022 года. "Мы будем готовы внедрить новые правила и стремиться повысить безопасность транспортных средств", - сказал он, не уточнив конкретные сроки реализации.

Новая система будет подавлять ускорение автомобиля даже в случае, если водитель полностью нажмет педаль акселератора на расстоянии 1-1,5 метра от крупного объекта. В этом случае автомобиль либо остановится до столкновения, либо снизит скорость до менее 8 км/ч. Кроме того, на дисплее автомобиля при активации системы будет появляться предупреждение, например "отпустите педаль акселератора".

Данная инициатива соответствует новым правилам Организации Объединенных Наций, которые будут введены в июне следующего года. После их официального принятия в ноябре 2024 года, Министерство транспорта Японии внесет соответствующие поправки в национальное законодательство.

Стоит отметить, что автомобили с механической коробкой передач освобождены от этого нового правила, поскольку они менее подвержены авариям, вызванным ошибочным нажатием педали. Тем не менее, по данным Японского института исследования дорожно-транспортных происшествий, в 2023 году в Японии произошло 3110 ДТП из-за того, что водители ошибочно использовали педаль газа вместо тормоза, в результате чего 38 человек погибли и 4343 получили ранения.