Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Япония вводит обязательную противоаварийную систему для новых автомобилей с АКПП
Правительство Японии объявило о введении обязательного требования оснащать новые автомобили с автоматической коробкой передач технологией предотвращения неожиданного ускорения. Эта мера направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, вызванных ошибочным использованием водителями педали акселератора вместо тормоза.

Министерство транспорта Японии объявило о введении нового правила, согласно которому все новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач должны быть оснащены специальной технологией, предотвращающей неожиданное ускорение. Эта мера направлена на решение проблемы роста числа дорожно-транспортных происшествий, вызванных ошибочным использованием водителями педали акселератора вместо тормоза, что особенно актуально на фоне старения населения Японии.

реклама

Согласно заявлению министра транспорта Японии Тецуо Сайто, сделанному на пресс-конференции в конце июня, Япония предлагает эту технологию в качестве международного стандарта с 2022 года. "Мы будем готовы внедрить новые правила и стремиться повысить безопасность транспортных средств", - сказал он, не уточнив конкретные сроки реализации.

Новая система будет подавлять ускорение автомобиля даже в случае, если водитель полностью нажмет педаль акселератора на расстоянии 1-1,5 метра от крупного объекта. В этом случае автомобиль либо остановится до столкновения, либо снизит скорость до менее 8 км/ч. Кроме того, на дисплее автомобиля при активации системы будет появляться предупреждение, например "отпустите педаль акселератора".

Данная инициатива соответствует новым правилам Организации Объединенных Наций, которые будут введены в июне следующего года. После их официального принятия в ноябре 2024 года, Министерство транспорта Японии внесет соответствующие поправки в национальное законодательство.

Стоит отметить, что автомобили с механической коробкой передач освобождены от этого нового правила, поскольку они менее подвержены авариям, вызванным ошибочным нажатием педали. Тем не менее, по данным Японского института исследования дорожно-транспортных происшествий, в 2023 году в Японии произошло 3110 ДТП из-за того, что водители ошибочно использовали педаль газа вместо тормоза, в результате чего 38 человек погибли и 4343 получили ранения.

#автомобили #безопасность #япония #акпп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское ПВО потеряло С-300 и стоящий 140 млн NASAMS-2
10
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
5
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
1
Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
CMF Phone 1: Революция доступности от Nothing
1
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
4
Бывший глава ASML считает, что противостояние США и Китая в сфере полупроводников будет длиться десятилетиями
+
Мошенники продали клиенту видеокарту RTX 4090, однако, внутри был установлен чип от RTX 3080 Ti
15
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
5
Российские разработчики создали уникальную систему защиты аэродромов с помощью FPV-дронов
1
Стоимость умного кольца Samsung Galaxy Ring может расстроить некоторых потенциальных покупателей
1
Телескоп Уэбба раскрывает тайны галактического трио, существовавшего миллиарды лет назад
+
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Установлен новый рекорд передачи данных на уровне 402 Тбит/с
+
Часы Galaxy Watch 7 могут оснащаться функцией мониторинга уровня глюкозы в крови
+
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Функции искусственного интеллекта в Samsung Galaxy будут бесплатными только до 2025 года
1
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
6

Популярные статьи

Ретро-игры, которые стоит попробовать в 2024 году
12
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
20
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
7
Добавляю скриншоты GPU-Z в базу данных репозитория Chi-Gallery
19
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
2
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
5
UK Column: Натовские "ястребы" терпят поражение, но не желают прекращать прокси-войну против России
+
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
+
Windows XP в 2024 году - Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
21:39
Ты раб раба, не оправдывайся. Лживая шестерка вечно врущая на каждом шагу. Кто такого отморозка воспитал интересно? Лучше бы аборт сделали, планета чище была бы.
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
Palkovvodec
21:37
Среди немцев тоже не все были нацистами.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
rrrrex
21:37
Классные графики, XP просто невообразимо быстрее, пожалуй откачусь на нее.
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Palkovvodec
21:36
Ага, хорошо что признал ложь хохлонациков. Ничего общего с х-101 нет, вылитый насмас.
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Можем повторить
21:35
Я свободный человек, мне не нужны никакие вожди, лидеры и тд, в отличие от ватника типа тебя Ватнику очень нужен Хозяин и пастух ака «сильная рука». Отношения между странами и между людьми ватник пон...
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
Mekanika
21:34
Фуксия будет как VM? Really? На кой?! Какие вопросы это будет решать? Ну какие?! Почти хайпервайзоры под линь уязвимы к escape to host в силу архитектуры linux-based хайпервайзоров. Какие вектора атак...
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
VAKT
21:30
Не лепите ерунду
Завершено строительство крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР
Palkovvodec
21:29
Русские патриоты срут тебе на рыло, а ты глотаешь. Вкусно правда? Знаешь своё место, раб раба.
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
Можем повторить
21:29
Среди погибших могли быть ждуны, пох на них?
МО РФ сообщило о нанесении сегодня утром удара возмездия по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Можем повторить
21:28
Если пишут вам про жопы, про *уи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем