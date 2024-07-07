Индия представила танк Zorawar, разработанный за рекордно короткие сроки национальными оборонными предприятиями. Танк, названный в честь известного индийского генерала, предназначен для эксплуатации в высокогорных районах вдоль границы с Китаем.

Индия продемонстрировала новое достижение в области национального военного производства, представив легкий танк Zorawar, разработанный за рекордно короткие сроки. Этот боевой автомобиль, оснащенный американским двигателем, предназначен для эксплуатации в сложных высокогорных условиях вдоль границы с Китаем.

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6 июля Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и частная компания Larsen and Toubro (L&T) представили новый индийский легкий танк Zorawar. Это значительное достижение для индийских вооруженных сил, дислоцированных в районе Ладакха.

Танк Zorawar весом 25 тонн был разработан и подготовлен к испытаниям менее чем за 24 месяца с момента принятия решения о его создании. Это рекордно короткий срок для подобной разработки, подчеркивающий растущие возможности Индии в области военного производства.

Как отметил глава DRDO доктор Самир Камат, танк успешно прошел первоначальные внутренние испытания на заводе L&T в Гуджарате. В ходе презентации на заводе Zorawar продемонстрировал способность легко преодолевать подъемы до 20 градусов, при том, что его конструкция позволяет справляться с подъемами до 30 градусов.

Следующим этапом станут жесткие испытания в пустыне совместно с индийской армией, а затем оценка характеристик машины в высокогорных районах Ладакха, включая экстремальные зимние условия. Если все пройдет по плану, танки Zorawar могут поступить на вооружение индийской армии уже в 2027 году.

Разработка Zorawar велась с учетом опыта текущего конфликта между Россией и Украиной. Танк оснащен беспилотными надводными транспортными средствами (БТС), оснащенными барражирующими боеприпасами, что повышает его боевые возможности.

Генерал-лейтенант в отставке Шашанк Джоши, эксперт по вопросам обороны, отметил, что Zorawar представляет собой важный шаг вперед для индийской оборонной промышленности. "Это демонстрирует растущие возможности Индии в области разработки и производства современных вооружений. Создание такого танка за столь короткий срок - значительное достижение", - подчеркнул он.

Первоначально индийская армия получит 59 танков Zorawar, что станет основой для более масштабной программы, предусматривающей производство еще 295 усовершенствованных бронированных машин. Ожидается, что комплексные испытания будут завершены в течение следующих 12-18 месяцев, что откроет путь к полномасштабному внедрению этих боевых машин.

Семиминутное видео с демонстрацией нового танка можно посмотреть в соцсети Х (заблокирована в РФ).