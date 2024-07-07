Власти Шанхая предоставили четырем технологическим компаниям возможность внедрять свои беспилотные транспортные авто на дорогах района Пудун. Жители города могут бесплатно протестировать эти автомобили, забронировав поездку через специальные приложения.

Шанхай сделал очередной шаг в развитии беспилотных технологий, запустив в новом районе города демонстрационную сеть полностью автономных транспортных средств. Четыре сертифицированные компании получили возможность внедрять свои решения на специально отведенных участках дорог в районе Пудун, предоставляя своим жителям бесплатные поездки на беспилотных автомобилях.

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Согласно «Пудунскому релизу», на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2024 года Шанхай выдал первую партию лицензий на демонстрационное применение беспилотных интеллектуальных подключенных автомобилей. Четыре компании – Seco Intelligent Technology, Baidu Zhixing Technology, Shanghai AutoX Technology и Xiaoma Yixing Technology – получили право внедрять беспилотные авто на специально отведенных участках дорог в районе Пудун.

Жители района могут бесплатно забронировать поездку на этих автомобилях через соответствующие мобильные приложения. Например, в приложении AutoX пользователю нужно выбрать пункт назначения в Цзиньцяо, нажать кнопку "Вызвать беспилотный автомобиль". После недолгого ожидания беспилотный автомобиль активизируется. Вскоре после этого автомобиль автоматически подъезжает к исходной точке поездки. Сев в машину, нужно ввести последние четыре цифры телефонного номера человека, вызвавшего машину, и машина сразу заведется.

Для получения права на коммерческую эксплуатацию беспилотных автомобилей компаниям необходимо пройти ряд проверок и набрать не менее 5000 км пробега в ходе демонстрационных поездок. После успешного прохождения оценки они смогут начать коммерческое использование своих решений в Пудуне.