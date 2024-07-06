Российские специалисты разработали комплексную систему охраны инфраструктурных объектов, в основе которой лежит использование FPV-дронов. Уникальная технология была протестирована на действующем гражданском аэродроме, продемонстрировав высокую эффективность и практическую применимость.

Российские разработчики из "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) создали инновационную систему охраны инфраструктурных объектов, в которой ключевую роль играют FPV-дроны. Уникальная технология была успешно протестирована на одном из действующих гражданских аэродромов без нарушения его повседневной работы.

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Как рассказал генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин, разработанная ими система ПВО на основе FPV-дронов прошла все необходимые испытания. В ходе тестирования специалисты убедились в эффективности и практической применимости этого решения.

В отличие от традиционных систем охраны, данная разработка ЦКБР включает не только сами FPV-дроны, но и необходимое наземное оборудование, а также специальную подготовку пилотов. Это позволяет обеспечить комплексный подход к защите важных объектов инфраструктуры.

Одним из ключевых преимуществ FPV-дронов является их высокая маневренность и возможность быстрого реагирования на различные угрозы. Во время испытаний на аэродроме FPV-расчеты продемонстрировали способность не только осуществлять мониторинг периметра, но и физически уничтожать "нарушителей" как на земле, так и в воздухе.

Особое внимание разработчики уделили вопросам интеграции FPV-системы с существующей инфраструктурой аэродрома. По словам Кузякина, в ходе тестирования была подтверждена радиотехническая совместимость, а пилоты FPV-дронов успешно взаимодействовали с диспетчерами воздушного движения.

Кроме того, FPV-расчеты охраны выполняют ежедневные орнитологические облеты для отпугивания птиц, что также является важной функцией системы. Испытания показали, что внедрение такой технологии не создает помех для штатной работы аэродрома.

По мнению разработчиков, FPV-охрана и ПВО представляют собой новую реальность, которая должна найти широкое применение для защиты различных инфраструктурных объектов. Успешные испытания на действующем аэродроме позволили накопить необходимые знания и компетенции для дальнейшего развития и внедрения этой технологии.