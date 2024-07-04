Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор "значимо уточнит" прогноз по инфляции на 2024 год в сторону повышения по итогам июльского заседания совета директоров. Также не исключается корректировка траектории ключевой ставки.

Экономическая ситуация в России продолжает оставаться непростой, что вынуждает Центральный банк постоянно корректировать свои прогнозы и денежно-кредитную политику. На этот раз регулятор готовится значительно повысить оценку будущей инфляции, что может привести к дальнейшему росту ключевой ставки.

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Согласно заявлению заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, прогноз по инфляции на 2024 год будет "значимо уточнен" в сторону повышения по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ. Это связано с тем, что фактические темпы роста цен в мае и июне превысили ожидания регулятора, заложенные в апрельский прогноз.

Заботкин также не исключил возможность повышения прогноза по траектории ключевой ставки, поскольку она напрямую связана с динамикой инфляции и интенсивностью инфляционного давления. По его словам, на заседании 26 июля будет рассматриваться вопрос об увеличении ключевой ставки с 16% до 17% или даже до 18%.

Ранее Банк России ожидал, что годовая инфляция по итогам 2024 года составит 4,3-4,8% с последующим возвращением к целевому уровню 4% в 2025 году. Однако текущая экономическая ситуация вынуждает регулятора пересматривать свои прогнозы в сторону ухудшения.