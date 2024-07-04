Итальянские власти перехватили партию китайских беспилотников, которые, как предполагается, были контрабандой переправлены в Ливию под видом деталей для ветряных турбин, чтобы обойти эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.

The War Zone сообщает, что несмотря на международное эмбарго на поставки оружия в Ливию, похоже, что некоторые страны пытаются найти способы обойти эти ограничения. Недавно итальянские власти перехватили партию китайских беспилотников, которые, как предполагается, были замаскированы под детали для ветряных турбин, чтобы незаконно доставить их в Ливию.

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Согласно информации сайта The War Zone, итальянские власти 18 июня конфисковали в порту Джоя-Тауро на юге Италии три контейнера, содержащие беспилотники и станции управления ими. Эти контейнеры были помечены как содержащие детали для ветряных турбин, что, по-видимому, было попыткой обойти эмбарго ООН на поставки оружия Ливии.

Разведывательные данные о наличии оружия в контейнерах, как утверждает The War Zone, были предоставлены итальянским властям Соединенными Штатами. Согласно сообщениям, контейнеры были обнаружены в ходе стандартной проверки, которая выявила аномалии в таможенной документации.

Позже, в прошлые выходные, итальянские следователи изъяли еще три подозрительных контейнера, прибывших в тот же порт на другом грузовом судне. Фотографии и видео, появившиеся с тех пор, показывают, что части беспилотников были тщательно замаскированы под детали для ветряных турбин, очевидно для того, чтобы скрыть их истинное назначение.

Согласно информации, план состоял в том, чтобы перегрузить эти контейнеры на другое судно, которое затем должно было отправиться в Бенгази в Ливии. The War Zone считает, что таким образом, предпринималась попытка обойти эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну.