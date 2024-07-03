Корпус морской пехоты США оснастил свои беспилотники MQ-9 Reaper секретным модулем радиоэлектронной борьбы, который делает их практически незаметными для вражеских сенсоров. Это позволит эффективно применять эти дроны в противостоянии с Китаем.

Чтобы сохранить свой небольшой парк беспилотников MQ-9 Reaper актуальным и эффективным в условиях противостояния с таким сильным противником, как Китай, Корпус морской пехоты США разработал и внедрил новый секретный модуль радиоэлектронной борьбы. Как заявил командующий морской пехотой, этот блок позволяет дронам Reaper становиться "практически незаметными" на поле боя.

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Согласно заявлению генерала Эрика М. Смита, командующего Корпусом морской пехоты США, новый модуль радиоэлектронной борьбы и сбора разведывательной информации, установленный на морских беспилотниках MQ-9 Reaper, наделяет их уникальными возможностями. Как отметил Смит, этот блок "может имитировать то, что ему посылают, и что он обнаруживает, разворачивать и отправлять обратно". Таким образом, MQ-9 Reaper с этим модулем становится "черной дырой", т. к. его практически нельзя обнаружить.

Новый блок получил название RDESS/SOAR (Reaper Defense Electronic Support System/Scalable Open Architecture Reconnaissance) и был разработан компаниями General Atomics и L3Harris. Он позволяет дрону обнаруживать вражеские радары и средства связи на больших расстояниях, собирая разведывательные данные, которые затем могут быть мгновенно использованы или сохранены для дальнейшего анализа.

The War Zone сообщает, что морская пехота США сравнительно поздно начала использовать беспилотники MQ-9 Reaper, взяв их в аренду у General Atomics в 2018 году. Однако к 2025 году планируется, что на вооружении корпуса будет уже 18 таких дронов, оснащенных новейшими модулями радиоэлектронной борьбы. Это позволит значительно повысить возможности морской пехоты по ведению разведки и поддержке боевых действий, особенно по мнению The War Zone, в противостоянии с таким сильным противником, как Китай.