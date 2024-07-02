Компания Acemagic представила уникальный ноутбук X1 - первое в мире устройство с двумя горизонтально раскрывающимися экранами. Новинка ориентирована на мобильные бизнес-задачи, предоставляя пользователям дополнительные возможности для повышения продуктивности.

Стремление к мобильности и повышению эффективности работы в современном деловом мире зачастую требует использования передовых технологий. Именно этому тренду следует компания Acemagic, представившая первый в мире ноутбук с двумя раскрывающимися экранами – инновационный X1.

реклама

Ноутбук Acemagic X1 действительно является уникальным устройством на рынке – это первая модель с двумя горизонтально раскрывающимися дисплеями. Такое решение позволяет пользователям расширить возможности для мобильной работы, повысить производительность и эффективность при решении различных бизнес-задач.

В отличие от других двухэкранных ноутбуков, где второй дисплей лишь частично дополняет основной, в X1 оба 14-дюймовых экрана имеют равную площадь. Это открывает новые горизонты для проведения видеоконференций, анализа данных и многозадачности. Например, пользователь может отображать презентацию или документы на одном экране, а использовать второй для заметок или дополнительных приложений.

Несмотря на инновационный дизайн, технические характеристики Acemagic X1 более чем достаточны для большинства бизнес-задач. Устройство оснащено 10-ядерным процессором Intel Core i7-1255U, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ SSD-накопителем. Такой набор компонентов обеспечивает плавную работу и высокую производительность даже при интенсивной нагрузке.

К сожалению, Acemagic пока не сообщила информацию о сроках выпуска и ценах на новый ноутбук X1. Тем не менее, уже сейчас ясно, что это инновационное решение способно существенно повысить мобильность и эффективность работы для современных бизнес-пользователей.