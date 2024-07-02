Военно-воздушные силы США вынуждены пересмотреть свои ожидания и требования к перспективному боевому самолету шестого поколения NGAD в связи с его высокой ориентировочной стоимостью. Ключевой задачей становится оптимизация затрат, чтобы сделать это инновационное воздушное судно доступным для среднесрочного военного бюджета.

Военно-воздушные силы США традиционно являются центральным звеном американских вооруженных сил, оснащенным по последнему слову техники. Однако амбициозные планы по созданию новейших образцов авиационной техники часто сопряжены с существенными финансовыми сложностями. Именно такая ситуация сложилась вокруг перспективного боевого самолета шестого поколения NGAD.

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Военно-воздушные силы США вынуждены пересматривать свои требования к новому пилотируемому боевому самолету-"невидимке" NGAD, который они разрабатывают в рамках инициативы Next Generation Air Dominance. Главной причиной стала высокая предварительная оценка стоимости каждой единицы этой инновационной платформы.

Согласно заявлению секретаря ВВС Фрэнка Кендалла, каждый NGAD будет стоить примерно в три раза дороже, чем современный истребитель F-35, то есть около 250 миллионов долларов. Даже с учетом инфляции и других факторов, влияющих на ценообразование, такая сумма значительно превышает возможности среднесрочного военного бюджета.

Именно поэтому военные сейчас ищут пути оптимизации затрат на разработку и производство NGAD, не жертвуя при этом его ключевыми техническими возможностями. Как признал Кендалл, в идеале они хотели бы снизить стоимость хотя бы до уровня самого современного истребителя F-35, который и без того считается дорогостоящим приобретением.

Впрочем, по словам секретаря ВВС, разработка NGAD по-прежнему остается главным приоритетом военно-воздушных сил в рамках более масштабной инициативы Next Generation Air Dominance. Специалисты продолжают изучать концепцию дизайна этого стелс-самолета, чтобы найти возможности для снижения окончательной стоимости при сохранении ключевых боевых характеристик.

Отметим, что NGAD представляет собой многофункциональный пилотируемый боевой самолет шестого поколения, который должен прийти на смену таким машинам как истребитель-бомбардировщик F-22 Raptor. Он будет оснащен передовыми технологиями малозаметности, искусственного интеллекта, гиперзвуковых и лазерных вооружений. Ожидается, что NGAD сможет эффективно действовать как в воздушном, так и в космическом пространстве.

Сайт The War Zone в своей статье констатируют, что для ВВС США сейчас первоочередной задачей является поиск оптимальных решений по снижению стоимости самолета, чтобы вписать его в долгосрочные оборонные бюджеты. Иначе они рискуют столкнуться с нехваткой финансирования для закупки необходимого количества этих передовых боевых машин.