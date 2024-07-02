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Глава NVIDIA: Будущее рабочее место станет «объемным», a ИИ заменит человека
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что в будущем рабочее место станет более "объемным" и многогранным. По его прогнозам, ИИ-системы с продвинутыми способностями к рассуждению и решению сложных задач смогут выступать в роли "сотрудников", намного превосходя возможности человека.

Бурное развитие технологий искусственного интеллекта стремительно меняет представления о будущем рынка труда. Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг, выступая перед аудиторией, сделал ряд смелых прогнозов о том, как ИИ-системы нового поколения радикально преобразят привычный облик профессий и рабочих мест.

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По словам Хуанга, в ближайшем будущем рабочее пространство станет гораздо более «объемным» и многогранным по сравнению с сегодняшними офисами и производственными линиями. Причиной тому станет стремительное развитие искусственного интеллекта, способного решать сложные многоэтапные задачи с использованием продвинутых когнитивных способностей.

Директор NVIDIA уверен, что уже скоро мы увидим появление интеллектуальных систем-«сотрудников», которые будут обладать уникальными навыками рассуждения и анализа, значительно превосходящими человеческие. Такие «многозадачные» ИИ-агенты смогут эффективно заменять людей при решении целого ряда сложных проблем в различных сферах - от беспилотного транспорта до робототехники и биологических исследований.

В результате, по мнению Хуанга, профессия программиста рискует устареть, поскольку сам процесс написания кода будет все больше автоматизироваться интеллектуальными системами. Вместо этого он советует молодому поколению сосредоточиться на таких областях, как биология, образование, промышленность и сельское хозяйство, где человек сохранит важную роль даже при широком внедрении ИИ-технологий.

Хуанг подчеркивает, что наступающая эра «сотрудников-ИИ» кардинально преобразит привычный облик рабочих мест, сделав их более «объемными» и комплексными. Вместо простых однократных запросов, интеллектуальные системы будущего смогут решать многоуровневые задачи, используя уникальные когнитивные способности, сравнимые с человеческими. Это, по мнению главы NVIDIA, станет ключевым трендом следующей волны развития технологий.

Блог Global Chronicles предлагает посмотреть видео с рассуждениями директора Nvidia.

#nvidia #искусственный интеллект #дженсен хуанг #многозадачность ии
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