Специалисты РКК "Энергия" приступили к разработке проектов беспилотных летательных аппаратов (дронов), которые могут быть использованы на будущей российской орбитальной станции. Для поиска оптимальных решений в компании провели конкурс инженерных команд, по итогам которого были выбраны три перспективных проекта.

Освоение космоса всегда было связано с развитием робототехники и автоматизированных систем. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" решила подойти к этому вопросу комплексно и провела конкурс на лучший проект беспилотного летательного аппарата, который мог бы использоваться на будущей российской орбитальной станции. Специалисты представили интересные решения, которые могут значительно упростить работу космонавтов.

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Как рассказал куратор конкурса, руководитель Центра развития технологий и инноваций РКК "Энергия" Павел Красноперов, в рамках общей концепции российской орбитальной станции (РОС) были сформулированы запросы на различные технологии, в том числе на использование дронов-помощников. Пока эта задача поставлена в общих чертах, без детальной проработки конкретных функций.

По словам Красноперова, на борту РОС беспилотные летательные аппараты могут выполнять вспомогательные функции, снижая нагрузку на экипаж и освобождая космонавтов от рутинных работ. Дроны смогут отслеживать показания приборов, контролировать научные эксперименты, инспектировать состояние станции и выявлять возможные дефекты.

Для решения этой задачи в РКК "Энергия" провели трехдневный конкурс инженерных команд. Участникам предоставили 3D-принтер и набор комплектующих, и они должны были спроектировать и изготовить опытные образцы дронов. Красноперов отмечает, что цель конкурса заключалась не в создании готового изделия, а в том, чтобы участники раскрыли свой творческий потенциал и сформировали видение решения.

В итоге были выбраны три лучших проекта, которые будут дорабатываться в рамках акселератора РКК "Энергия". При этом к дронам для космической станции предъявляются ряд специфических требований. Они должны быть небольшими, но при этом иметь достаточное количество двигателей для маневрирования в условиях микрогравитации. Кроме того, важное значение имеют вопросы безопасности – аппарат не должен наносить вред космонавтам или оборудованию станции.

Также дроны должны обладать возможностью работать как в автоматическом, так и в ручном режимах управления, причем оператором может выступать как космонавт на орбите, так и специалист на Земле. В перспективе предполагается оснастить беспилотники системами искусственного интеллекта.

Разработка дронов-помощников для российской орбитальной станции является важным шагом в развитии космической робототехники. Применение таких аппаратов позволит сделать работу экипажа более эффективной и безопасной.