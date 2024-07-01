Группа китайских ученых обнаружила, что один из видов мха, широко распространенный в экстремальных условиях на Земле, проявляет невероятную стойкость к таким факторам, как сверхнизкие температуры, высокие дозы радиации и марсианская атмосфера. По мнению исследователей, этот мох может стать первым земным организмом, способным колонизировать поверхность Красной планеты.

Освоение космоса всегда было связано с поиском организмов, способных выживать в суровых условиях других планет. Долгие годы исследователи пытались найти растения или микроорганизмы, которые могли бы служить основой для будущих марсианских поселений. И, похоже, теперь ученым из Китая удалось обнаружить один из самых перспективных кандидатов на эту роль.

реклама

Специалисты Синьцзянского института экологии и географии Китайской академии наук провели серию экспериментов с одним из видов пустынного мха, который оказался способен противостоять экстремальным условиям, сопоставимым с теми, что существуют на Марсе.

В ходе испытаний исследователи, в частности, выяснили, что этот мох способен выдерживать обезвоживание более чем на 98% без гибели. Кроме того, он сохранял жизнеспособность даже после воздействия сверхнизких температур до -196°C и мощного гамма-излучения в дозе свыше 5000 Гр.

Самое главное, что образцы мха успешно прошли эксперимент в условиях, максимально приближенных к марсианским – с давлением в 650 ± 30 Па, перепадами температуры от -60°C до +20°C и содержанием углекислого газа 95%. В этих условиях растение не только выжило, но и смогло восстановить свои клетки.

Как отмечают ученые, данное исследование ставит новый рекорд "устойчивости" экстремофильных организмов к неблагоприятным факторам среды. Открытие подтверждает, что некоторые земные растения могут быть вполне пригодны для потенциального освоения Марса. По мнению специалистов, этот мох может стать первым кандидатом на роль "пионера" для колонизации Красной планеты.

Правда, ученые также признают, что их эксперимент имел определенные ограничения. В частности, им не удалось оценить, будет ли этот мох способен производить достаточное количество кислорода для дыхания, а также размножаться в марсианских условиях. Тем не менее, исследователи настроены оптимистично и планируют продолжить изучение возможностей этого удивительного растения.