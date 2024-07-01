Российские судостроители приступили к строительству на Балтийском заводе многофункционального судна для технологического обслуживания и ремонта атомных энергетических установок морских судов. Новое судно сможет осуществлять весь цикл работ с ядерным топливом и радиоактивными отходами в самых суровых условиях российской Арктики.

Развитие арктических проектов, связанных с добычей природных ресурсов и развитием Северного морского пути, требует создания специализированной инфраструктуры, в том числе для технического обслуживания атомных ледоколов и других судов с ядерными энергетическими установками. Российские судостроители приступили к созданию уникального многофункционального корабля, который сможет обеспечивать полный цикл таких работ в суровых условиях Заполярья.

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Специалисты Балтийского завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), приступили к резке металла для строительства многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770.

Ключевыми задачами МСАТО станут прием, подготовка и загрузка свежего ядерного топлива в реакторы, выгрузка и транспортировка отработавшего топлива и радиоактивных отходов для последующей переработки, а также проведение ревизии оборудования атомных установок при перегрузке. Судно сможет осуществлять эти операции в широком районе Арктики, включая Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и другие моря.

Помимо обслуживания действующих ледоколов, МСАТО будет задействовано для поддержки эксплуатации перспективных атомных судов, которые планируется ввести в строй в ближайшие годы. Таким образом, новый корабль станет важным элементом развития арктической инфраструктуры России.

Специалисты отмечают, что МСАТО будет отличаться высокой ледовой проходимостью, оснащаясь силовой установкой мощностью почти 10 МВт и корпусом ледового класса Arc5. Экипаж судна будет насчитывать всего 15 человек, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты.

Планируется, что многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания будет введено в эксплуатацию в 2029 году, сменив действующее в настоящее время судно "Имандра" более раннего проекта 1948 года.