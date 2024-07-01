Китай открыл новый грандиозный транспортный комплекс, соединяющий несколько городов в районе устья Жемчужной реки. Этот проект не только сократил время поездки, но и установил рекордные показатели по ряду инновационных инженерных и технологических решений.

Китай всегда стремится к лидерству, особенно в области технологий и инженерных разработок. Очередным подтверждением этого становится открытие уникального транспортного комплекса в южной части страны – магистрали Шэньчжэнь-Чжуншань, которая, как отмечают эксперты, установила сразу 10 специфических мировых рекордов.

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Новая магистраль Шэньчжэнь-Чжуншань, расположенная в провинции Гуандун, представляет собой сложную систему мостов и подводных тоннелей, соединяющих города, разделенные обширными водными пространствами устья Жемчужной реки. Этот густонаселенный район, включающий Гонконг, Макао и другие крупные города, всегда был проблемным с точки зрения транспортной доступности. Теперь же благодаря грандиозному инженерному проекту ситуация кардинально изменилась.





Общая протяженность комплекса составляет 24 км, при этом он включает в себя не только мосты, но и подводный тоннель, проходящий между искусственно созданными островами. Восьмиполосная трасса позволяет развивать скорость до 100 км/ч, что, по подсчетам экспертов, сократит время в пути с двух часов до всего 30 минут.

Но главная особенность данного проекта заключается в том, что он установил сразу 10 мировых рекордов, хотя и весьма специфических. Так, это самый большой пролет для полностью морского подвесного моста, самая высокая мостовая палуба, самый высокий навигационный просвет для морского моста и другие уникальные достижения. Кроме того, тоннельный участок оснащен системами безопасности, включая роботизированное патрулирование и интеллектуальное управление освещением.

Открытие этого транспортного комплекса, безусловно, станет важным событием для жителей и гостей густонаселенного района устья Жемчужной реки, значительно улучшив их мобильность и качество жизни.