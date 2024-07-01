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Обновление Telegram: встроенные мини-приложения, монетизация контента и усовершенствованный поиск
Команда мессенджера Telegram выпустила крупное обновление, которое добавляет множество новых функций. Пользователи получат доступ к удобной панели мини-приложений, возможность монетизации каналов с помощью платных фото и видео, а также улучшенный поиск по хештегам и местоположению в историях.

Telegram, один из самых популярных мессенджеров в мире, недавно представил обширное обновление, которое значительно расширяет функциональность платформы. Эти нововведения вызывают большой интерес у пользователей и создателей контента, так как они открывают новые возможности для обмена информацией, монетизации и поиска. Рассмотрим подробнее, какие уникальные возможности предоставляет это масштабное обновление.

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Команда Telegram анонсировала выпуск крупного обновления, добавляющего в мессенджер сразу несколько интересных функций. Одно из ключевых нововведений – панель мини-приложений, расположенная в нижней части экрана. Это позволяет пользователям быстро открывать дополнительные инструменты, не теряя контекста текущего диалога или чата. Можно мгновенно ответить на сообщение, не закрывая при этом мини-приложение, а затем вернуться к нему без повторного запуска.

Еще одна важная возможность обновления – монетизация контента в каналах. Авторы теперь могут публиковать платные фотографии и видеозаписи, доступные только тем подписчикам, которые отправили им определенное количество "Звезд" – внутренней валюты Telegram. Создатели могут обменивать эти "Звезды" на криптовалюту Toncoin или использовать их для рекламы своих каналов.

Наконец, Telegram усовершенствовал возможности поиска. Теперь при нажатии на хештег в любом чате пользователь видит результаты поиска по этому тегу не только в чатах, но и в публичных каналах. Более того, можно искать истории по геопозиции, что особенно удобно для пользователей, путешествующих по миру. Для Premium-аккаунтов также добавлен специальный виджет предпросмотра ссылок поверх фото и видео.

Эти нововведения делают Telegram еще более функциональным и удобным мессенджером, открывая новые возможности для коммуникации, творчества и монетизации контента. Команда разработчиков продолжает совершенствовать платформу, поддерживая высокий интерес пользователей.

#обновление #telegram #мини-приложения
Источник: telegram.org
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