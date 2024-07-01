Командование вооруженных сил США в Европе (EUCOM) повысило уровень боевой готовности для некоторых своих баз на континенте. Согласно сообщениям, предполагается непосредственная террористическая угроза в ближайшие дни.

В условиях постоянных геополитических рисков и угроз терроризма вопросы национальной безопасности и защиты военного персонала за рубежом являются одними из ключевых приоритетов для Соединенных Штатов. Новости о повышении боевой готовности на некоторых американских базах в Европе вызывают закономерное беспокойство.

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Впервые за последние 10 лет американские военные повысили уровень боевой готовности для некоторых своих баз в Европе. Командование вооруженных сил США на континенте (EUCOM) ввело второй по величине уровень “Force Protection Condition Charlie”, что говорит о непосредственной террористической угрозе.

Согласно информации от двух неназванных правительственных чиновников, озвученной новостным каналом CNN, "существует достоверная информация, указывающая на нападение на базы США в течение ближайшей недели или около того". Представитель Министерства обороны также подтвердил эти данные, отметив, что повышение боевой готовности коснулось и гарнизонов армии США в Германии.

Хотя у военных нет конкретной информации о возможной связи с предстоящим чемпионатом Европы по футболу или местными выборами во Франции, предпринятые меры по усилению безопасности говорят о серьезности ситуации. Тем не менее, представитель EUCOM, базирующегося в Штутгарте, отказался раскрывать какие-либо подробности о конкретных действиях, предпринимаемых для защиты американского военного контингента, сославшись на необходимость сохранения конфиденциальности.