Российская Объединенная судостроительная корпорация представила уникальный проект арктического круизного лайнера "Кунашир". Этот высокотехнологичный лайнер сможет не только комфортно перевозить пассажиров в суровых полярных условиях, но и выполнять научно-исследовательские задачи.

Покорение Арктики всегда было одной из приоритетных задач российского судостроения. Недаром отечественные ледоколы уже много лет лидируют в этом сегменте. Теперь же Объединенная судостроительная корпорация решила пойти дальше и представила концепт уникального арктического круизного лайнера "Кунашир". Этот высокотехнологичный корабль сможет не только комфортно перевозить пассажиров в суровых полярных условиях, но и выполнять научно-исследовательские задачи.

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В основу проекта нового круизного лайнера "Кунашир" был положен серийный ледокол проекта 23550, строительство которого уже ведется на заводах ОСК. Таким образом, инженеры и конструкторы смогли создать судно, способное эффективно действовать в арктических широтах.

Лайнер "Кунашир" предназначен для морских круизов, перевозки пассажиров в Арктике с возможностью высадки на необорудованный берег, ледовые и необитаемые острова. Предусмотрено три основных варианта использования судна: экспедиционные, исследовательские и чисто круизные рейсы.

Для обеспечения максимального комфорта и безопасности пассажиров на борту "Кунашира" предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов и вертолета. Также имеются по два катера на воздушной подушке и в специальном исполнении на каждом борту, которые могут использоваться для различных целей – от экскурсионных поездок до ралли-рейдов и знакомства с флорой и фауной отдаленных арктических островов. Кроме того, лайнер оснащен всем необходимым для проведения научных исследований – лабораториями, диагностическим оборудованием и даже небольшим вертолетом.

Инженеры ОСК постарались сделать "Кунашир" максимально комфортным для пассажиров. Круизный лайнер будет способен размещать до 160 человек, которые смогут разместиться в просторных каютах с панорамным остеклением. К их услугам – рестораны, бары, оздоровительный центр и другие зоны отдыха.

"Кунашир" получит ледовый класс Arc7, что позволит ему самостоятельно двигаться по арктическим льдам толщиной до 1,5 метров. Высокая маневренность, надежность и энерговооруженность делают этот лайнер уникальным предложением для любителей экстремальных круизов и научных экспедиций в Арктике.



